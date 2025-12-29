Flughafen Málaga wird zu Weihnachten im Schnitt täglich 44 Flüge mehr haben Aena hat die Zahl der für den Zeitraum vom 19. Dezember bis 7. Januar geplanten Lande- und Startvorgänge auf 8.051 erhöht, im Vergleich zu 7.179 im Vorjahr

PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA. Montag, 29. Dezember 2025 Teilen

Am Flughafen Málaga wird vom 19. Dezember bis zum 7. Januar mit einem besonders hohen Passagieraufkommen gerechnet. Der Reiseverkehr während der Weihnachtszeit wird dieses Jahr noch intensiver sein. Laut Daten der Fluggesellschaft Aena werden durchschnittlich 44 Flüge mehr pro Tag erwartet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Familientreffen und Reisen haben die Zahl der geplanten Starts und Landungen am Flughafen in diesem Zeitraum auf 8.051 ansteigen lassen. Das sind beachtliche 872 Flüge mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der vergangene Freitag war mit 448 geplanten Flügen der verkehrsreichste Tag in den Terminals und auf den Start- und Landebahnen, gefolgt vom 27. Dezember mit 444 Flügen. Der ruhigste Tag der Weihnachtszeit wird hingegen voraussichtlich der 25. Dezember mit nur 216 geplanten Flügen.

Von den 8.051 Flügen, die von den Fluggesellschaften angeboten werden, starten oder landen 6.232 auf Flughäfen außerhalb Spaniens. Die restlichen 1.819 sind Flüge mit Inlandsverbindungen.

Málaga bestätigt mit den geplanten Aktivitäten zur Weihnachtszeit seine Position als Tor zu Andalusien. Weit hinter den 8.051 Flugbewegungen am Flughafen Málaga in diesem Zeitraum liegt der Flughafen Sevilla mit 3.680 Flügen. Es folgen Granada mit 564, Almería mit 306 und Jeréz mit 222.

Bemerkenswert ist, dass der Flughafen Málaga einen Winter mit einem beispiellosen Angebot an Verbindungen und Kapazitäten erwartet. Bis Ende März werden 135 Ziele in 118 Städten in 34 Ländern angeflogen – sieben mehr als im Vorjahreszeitraum. Die 42 Fluggesellschaften, die diese Flüge durchführen, haben ihr Engagement an der Costa del Sol in der Nebensaison verstärkt. So wurden erstmals zehn Millionen Sitzplätze für Flüge von und nach Málaga erreicht, verglichen mit 9,7 Millionen im Vorjahr. Konkret hat Aena bekannt gegeben, dass die Fluggesellschaften für diesen Winter insgesamt 10,3 Millionen Sitzplätze eingeplant haben. Dies entspricht einem Anstieg von 6,1 Prozent gegenüber 2024 und ist der größte Zuwachs.

In dieser Wintersaison werden bis März 58.200 Flüge in Málaga starten und landen, ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Flüge verbinden oder schließen Verbindungen zu den 274 verfügbaren Strecken, da mehrere Fluggesellschaften dasselbe Ziel anfliegen. Das sind 14 Flüge mehr als 2024. Aena weist darauf hin, dass von dieser Gesamtzahl 182 Flüge Málaga mit Europa verbinden und damit 6,3 Prozent mehr Sitzplätze, insgesamt bis acht Millionen bieten. Zudem gibt es 5,7 Prozent mehr geplante Flüge von und nach Europa als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, nämlich 42.562.