Der 52-jährige Gabriel Gutiérrez Tejada löst einen seiner Lehrer, José López Quintanilla (Pepe Quintanilla), ab, der in der Vergangenheit als regionaler Koordinator des spanischen Wiederaufforstungsplans der Igeltanne tätig war. Der technische Berater der Generaldirektion für Forstpolitik und Biodiversität der Regionalregierung steht an vorderster Front bei der Erhaltung einer der emblematischsten Arten Málagas und Andalusiens. Gutiérrez Tejada, der sich selbst als «Förster» bezeichnet, kommt mit neuen Ideen, die er bereits in der Praxis umsetzt.

- In welcher Situation befand sich die spanische Tanne, als sie diesen Bereich übernommen haben?

-Ich habe festgestellt, dass der vorherige Koordinator großartige Arbeit geleistet hat. Er war nicht nur der Koordinator dieses Wiederaufforstungsplans, sondern hat praktisch sein ganzes Berufsleben der Bewirtschaftung von Wäldern mit spanischen Tannen gewidmet. Aus diesem Grund wurde er 2011 ausgewählt, und seitdem hat er nicht aufgehört, auf die eine oder andere Weise Wiederaufforstungsmaßnahmen durchzuführen. Verglichen mit der Situation im 20. Jahrhundert, als die Art in ihren traditionellen Gebieten zurückging, finde ich nun, fast ein Viertel des 21. Jahrhunderts später, eine Art vor, die sich offen gesagt erholt hat. Wenn wir die formale Katalogisierung außer Acht lassen, könnte man sagen, dass die Pinsapo-Tanne nicht vom Aussterben bedroht ist, sondern sich ausbreitet. Sie regeneriert sich auf natürliche Weise, sehr zuverlässig in ihrem Kern und Rückzugsgebiet. Sie besetzt mit einer gewissen Leichtigkeit neue Nischen ihres potenziellen Verbreitungsgebiets, was zu einem großen Teil der sehr guten Arbeit im Bereich der Waldbewirtschaftung zu verdanken ist. Darüber hinaus ist es dem Team unter der Leitung von Pepe (Quintanilla) gelungen, ein Ökosystem zu schaffen, das sehr gut in den gesamten Bereich der Wiederherstellung der Art eingebunden ist, vor allem in den Provinzen Málaga und Cádiz. Das Team wird durch einige Neuzugänge in beiden Provinzen und möglicherweise in sehr kurzer Zeit auch in anderen Provinzen verstärkt, wo wir mit der Erprobung von Klimaschutzprojekten und Expansionsgebieten beginnen werden, auch in Zusammenarbeit mit anderen autonomen Regionen wie Aragón.

-Können wir sagen, dass die spanische Tanne nicht mehr gefährdet ist?

–Wir können sagen, dass wir daran arbeiten, die Einstufung der spanischen Tanne als vom Aussterben bedrohte Art zu überprüfen, um sie in die Kategorie „gefährdet» oder sogar in eine niedrigere Gefährdungskategorie einzustufen. Allerdings ist ihr Lebensraum tatsächlich sehr gefährdet, insbesondere durch die Gefahr der Waldbrände. Das ist der springende Punkt.

Die Bedrohung durch Feuer

- Ist das Feuer heute die größte Bedrohung für die spanische Tanne?

-Natürlich, denn große Waldbrände sind Störungen, die 5.000 oder 10.000 Hektar betreffen können, und die Fläche des spanischen Tannenwaldes ist weniger als 10.000 Hektar groß. Eine Störung, die diese Fläche betrifft, würde also ein ernstes Problem für uns darstellen. Im Hinblick auf die Bewirtschaftung der Arten ist eine Verringerung des Gefährdungsgrades auf jeden Fall positiv, weil dadurch die Handlungsmöglichkeiten in bestimmten Gebieten erweitert werden können.

- In welcher Hinsicht?

–Zum Beispiel, dass kooperierende Einrichtungen wie das Rote Kreuz und möglicherweise bald auch die Freiwilligen des Botanischen Gartens La Concepción in Málaga die von ihnen gezüchteten Exemplare in Zusammenarbeit mit dem Wiederaufforstungsplan abgeben können. Und dass sie auch in den Bergen eingesetzt werden können, nicht nur bei Maßnahmen in städtischen Gebieten oder deren Umgebung. Mit einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit, damit wir diese Pflanzen für Aufforstungsmaßnahmen verwenden können.

- Wohin entwickelt sich der spanische Igeltannenwald, den wir bisher kannten? Wie wird er in Zukunft aussehen?

–Es gibt verschiedene Situationen. Was wir aus früheren Jahrhunderten geerbt haben, war eine eingeschränkte Version eines Waldsystems, und so finden wir in einigen Fällen eine reinen, homogenen Tannenwald vor. Von dort aus haben wir einen mehr oder weniger gemischten Wald, der je nach Gebiet rein oder mit anderen Nadel- und Laubbaumarten gemischt ist, je nachdem, wie weit wir in der Höhe absteigen. Außerdem gibt es vereinzelte Pinsapos in mehr oder weniger bewaldeten Gebieten mit Steineichen und Portugiesischen Eichen sowie in offeneren Gebieten. Kurz gesagt, eine große Bandbreite, die weit über das hinausgeht, was wir in der Ausgangssituation vorgefunden haben, in der die spanische Tanne auf Gebiete über 1000 Metern Höhe beschränkt war und wo es mehr als 1000 l/m2 pro Jahr regnete. Tatsächlich ist die Pinsapo-Tanne viel trockenheitstoleranter als bisher angenommen: Sie hat ein wechselhaftes Temperament, ist in jungen Jahren sehr empfindlich, wird aber mit zunehmendem Alter sehr robust. Gleichzeitig verfügt sie über eine enorme Fähigkeit, Böden unterschiedlicher Beschaffenheit zu besiedeln. Daher finden wir ein größeres Gebiet mit vielfältigeren Landschaften vor.

- Wir haben immer gesagt, dass die spanische Tanne nur in Málaga und Cádiz vorkommt, aber jetzt breitet sie sich auf andere Gebiete aus. Wo kann man spanische Tannen finden?

-Wie in der natürlichen Dynamik hat die Art, oder besser gesagt die Gattung Abies, auf geologischer Ebene große Veränderungen in ihrer Verbreitung erfahren. Die plausibelste Theorie besagt, dass sie sich von den borealen Breiten, in denen die Fichte noch immer in großen homogenen Gebieten vorherrscht, in Abhängigkeit von Vergletscherungen und Zwischeneiszeiten in der Breite nach unten und nach oben bewegt hat. In einer Rückzugsperiode, wie sie während des Holozäns stattfand, sind an bestimmten Standorten, insbesondere im Süden der Iberischen Halbinsel, im westlichen Betikum und in den Gebirgszügen von Málaga und Cádiz, diese kleinen Refugien der spanischen Tanne erhalten geblieben. Andererseits gibt es, wie bei den übrigen mediterranen Tannen, bei diesen Bewegungen bis zum Kap Nao und noch weiter nördlich auf der Iberischen Halbinsel Anzeichen dafür, dass sie sich auf natürliche Weise ausbreitet.

- Und Wiederaufforstungen?

-Wir weiten den Wiederaufforstungssplan auf andere Gebiete in den Provinzen Málaga und Cádiz aus, wo wir Versuche starten werden, um mögliche künftige klimatische Zufluchtsorte für die Art in den Bergen von Sevilla, in verschiedenen Teilen von Granada und der Sierra Nevada, in Cazorla (Jaén) und sogar in Almeria, in der Gegend von Filabres, zu finden. Es handelt sich um Standorte in einer Höhe von über 2.000 Metern. Es ist eine Art, die seit jeher auf der Iberischen Halbinsel und auf europäischer Ebene für botanische Sammlungen in Gärten und auch für experimentelle Aufforstungsversuche verwendet wurde.

Die Wälder bewirtschaften

- Neben den andalusischen Pinsapos gibt es ein sehr wichtiges in Aragón. Wie läuft es dort?

Ja, die Pinsapo-Tanne von Orcajo in der Provinz Zaragoza, wo sie mit der Algar-Kiefer und der Waldkiefer vermischt ist und wo sich zeigt, dass die Pinsapo-Tanne im Gegensatz zu diesen beiden Kiefernarten sehr widerstandsfähig ist, eine große Anpassungsfähigkeit besitzt und sich vor unseren Augen regeneriert. Aus diesem Grund werden wir ein Kooperationsabkommen mit der Regierung von Aragón unterzeichnen, um Erfahrungen und Kenntnisse über den Umgang mit dieser Art auszutauschen und Versuche in größerem Maßstab durchzuführen.

- Und inwieweit ist die Beteiligung der Gesellschaft an der Erhaltung wichtig?

-Sie ist aus mehreren Gründen von grundlegender Bedeutung. Erstens, weil es keinen Sinn machen würde, etwas hinter dem Rücken der gesellschaftlichen Interessen zu tun. Forstwirtschaftliche Maßnahmen werden für die Zukunft durchgeführt, mit sehr langen Fristen, aber sie müssen von der Gesellschaft als Ganzes getragen werden. Andererseits dienen Wiederaufbaupläne für eine so charismatische Art wie die spanische Tanne dazu, verschiedene gesellschaftliche Gruppen mit dem Wald in Kontakt zu bringen und seine Bedürfnisse aus erster Hand zu verstehen. Und es geht nicht darum, sie ihrem Schicksal zu überlassen, wie es in manchen Kreisen befürwortet wird. Die Bewirtschaftung der Wälder ist absolut notwendig, denn mit klassischen, an die heutige Zeit angepassten Techniken kann ein gefährdetes Taxon wiederhergestellt werden, wie es die spanische Tanne war, seit wir sie auf wissenschaftlicher Ebene kennen, und es war möglich, sie vor der Gefahr des Aussterbens zu bewahren. Dabei ist die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung, und in der Tat beruhte ein großer Teil des Wiederherstellungsplans in den letzten Jahren auf der Mitarbeit der Öffentlichkeit.