Hitzewarnung für Málaga wegen Terral auf Orange erhöht

Die Hitzewelle scheint sich dem Ende zuzuneigen, aber es gibt noch einige Tage mit hohen Temperaturen in den meisten Teilen der Iberischen Halbinsel. In Málaga werden die Thermometer weiter steigen, vor allem im Landesinneren, und der gefürchtete Inlandwind (Terral) wird wieder aufkommen, der das für Málaga so typische Gefühl drückender Hitze verstärkt.

Für den heutigen Dienstag, einen lokalen Feiertag zum Gedenken an die Eingliederung der Stadt Málaga in die Krone Kastiliens, hat die Staatliche Wetteramt (Aemet) eine orangefarbene Warnung vor hohen Temperaturen in der Region Costa del Sol, zu der auch die Hauptstadt Málaga und Guadalhorce gehören, herausgegeben und warnt vor dem Auftreten von Landwinden. Sie gilt von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr an diesem Dienstag und es werden Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Im Fall der Axarquia bleibt die Warnung vor hohen Temperaturen gelb, mit bis zu 37 Grad.

Wie José Luis Escudero, Leiter des Wetterblogs von SUR.es, Tormentas y Rayos , betont, wurde die Ankunft des Terral für Dienstag und Mittwoch erwartet. Mäßige bis starke Böen werden ab dem frühen Nachmittag erwartet. Wie lange wird der Terral anhalten? Dienstag und Mittwoch, aber ab Mitte der Woche werden die Temperaturen langsam zurückgehen.

Die AEMET geht davon aus, dass die Hitzewelle in Andalusien vorbei ist, mit Ausnahme von Málaga und Almeria am Dienstag, wo weiterhin sehr hohe Temperaturen herrschen werden. Der territoriale Delegierte der staatlichen Wetteragentur (AEMET) in Andalusien, Juan de Dios del Pino, betonte, dass «die Ankunft von Westwinden (Poniente) die Temperaturen spürbar senken wird».

Eine Ausnahme bildet die Provinz Málaga, für die der Wetterdienst sowohl am Montag als auch am Dienstag «Warnungen für die Temperaturen an der Costa del Sol und in der Region Guadalhorce» ausspricht. Sobald diese Episode vorbei ist, «werden die Temperaturen jedoch wieder sinken, wie in ganz Andalusien».