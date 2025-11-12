Hunderte von Autofahrern stecken fest: Erneut verstopft ein liegengebliebener Lkw die A-7 zwischen Málaga und Rincón

Rossel Aparicio Málaga Mittwoch, 12. November 2025 Teilen

Eine weitere Lkw-Panne im Cerrado de Calderón-Tunnel hat die A-7 in Málaga zwischen der Provinzhauptstadt und Rincón de la Victoria wieder einmal in eine echte Mausefalle verwandelt. Hunderte von Autofahrern steckten fest, Pendler wie Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen.

Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale kam der Lastwagen am Mittwoch, dem 12. November, gegen 5.30 Uhr bei Kilometer 978 der genannten Straße in Richtung Málaga auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Nach Angaben des Verkehrsdienstes erstreckte sich der Stau bis zum Kilometer 966 bei Torre de Benagalbón, also etwa zwölf Kilometer. Obwohl der Lastwagen heute Morgen gegen 7.15 Uhr entfernt wurde, dauert der Stau wegen der großen Zahl von Fahrten auf der A-7 an.

Erst gestern Morgen brachte die Panne eines Autotransporters auf der A-7 in Málaga bei Rincón de la Víctoria den Verkehr zum Erliegen. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale kam das große Fahrzeug gegen 7.15 Uhr bei Kilometer 971,100 in Fahrtrichtung Málaga auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen und verursachte bis zu zehn Kilometer Stau. Gegen 11.15 Uhr, nachdem das Fahrzeug von der Straße entfernt worden war, normalisierte sich der Verkehr wieder.

Empörung und politische Kontroverse

Der gestrige Vorfall auf der besagten Straße hat die öffentliche Empörung und auch die politische Kontroverse zwischen dem Präsidenten der Provinzregierung und Bürgermeister von Rincón, Francisco Salado, und Javier Salas, dem Gesandten der Regierung für die Provinz, wieder aufleben lassen, die bereits vor Wochen aus demselben Grund aneinandergeraten waren. Salado forderte erneut den Rücktritt des Gesandten.

Salas prangerte seinerseits die «Überreaktion und grenzenlose Demagogie» der PP an und wies darauf hin, dass die Regierung bereits am Ausbau der A-7 sowohl im Osten als auch im Westen arbeite. «Sie fordern etwas, das wir bereits in Angriff genommen haben und das sie im Übrigen nie getan oder von den PP-Regierungen verlangt haben», fügte er hinzu.