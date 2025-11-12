Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Bild der Fahrzeugkarawane im Cerrado de Calderón-Tunnel. DGT
Verkehr

Hunderte von Autofahrern stecken fest: Erneut verstopft ein liegengebliebener Lkw die A-7 zwischen Málaga und Rincón

Der Vorfall, der sich am frühen Mittwochmorgen ereignete, führte zu kilometerlangen Staus bis zur Höhe von Chilches (Vélez-Málaga)

Rossel Aparicio

Málaga

Mittwoch, 12. November 2025

Eine weitere Lkw-Panne im Cerrado de Calderón-Tunnel hat die A-7 in Málaga zwischen der Provinzhauptstadt und Rincón de la Victoria wieder einmal in eine echte Mausefalle verwandelt. Hunderte von Autofahrern steckten fest, Pendler wie Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen.

Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale kam der Lastwagen am Mittwoch, dem 12. November, gegen 5.30 Uhr bei Kilometer 978 der genannten Straße in Richtung Málaga auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Nach Angaben des Verkehrsdienstes erstreckte sich der Stau bis zum Kilometer 966 bei Torre de Benagalbón, also etwa zwölf Kilometer. Obwohl der Lastwagen heute Morgen gegen 7.15 Uhr entfernt wurde, dauert der Stau wegen der großen Zahl von Fahrten auf der A-7 an.

Erst gestern Morgen brachte die Panne eines Autotransporters auf der A-7 in Málaga bei Rincón de la Víctoria den Verkehr zum Erliegen. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale kam das große Fahrzeug gegen 7.15 Uhr bei Kilometer 971,100 in Fahrtrichtung Málaga auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen und verursachte bis zu zehn Kilometer Stau. Gegen 11.15 Uhr, nachdem das Fahrzeug von der Straße entfernt worden war, normalisierte sich der Verkehr wieder.

Empörung und politische Kontroverse

Der gestrige Vorfall auf der besagten Straße hat die öffentliche Empörung und auch die politische Kontroverse zwischen dem Präsidenten der Provinzregierung und Bürgermeister von Rincón, Francisco Salado, und Javier Salas, dem Gesandten der Regierung für die Provinz, wieder aufleben lassen, die bereits vor Wochen aus demselben Grund aneinandergeraten waren. Salado forderte erneut den Rücktritt des Gesandten.

Salas prangerte seinerseits die «Überreaktion und grenzenlose Demagogie» der PP an und wies darauf hin, dass die Regierung bereits am Ausbau der A-7 sowohl im Osten als auch im Westen arbeite. «Sie fordern etwas, das wir bereits in Angriff genommen haben und das sie im Übrigen nie getan oder von den PP-Regierungen verlangt haben», fügte er hinzu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt
  2. 2 Herrliche Panoramablicke auf Torremolinos, Benalmádena und Málaga vom Aussichtspunkt Cañada del Lobo
  3. 3 Riesenwellen auf Teneriffa - Drei Tote und viele Verletzte am Wochenende
  4. 4 Spanische Avocados wieder auf dem Vormarsch: Ernte steigt um 30 Prozent
  5. 5 Flughafenbehörde Aena gibt grünes Licht für 90 Millionen Euro zur Erweiterung des Flughafens von Málaga
  6. 6 Deutschsprachiges Unternehmertreffen am Mittwoch in Benalmádena
  7. 7 WM-Überraschung: Triathletin Tanja Neubert holt Bronze in Marbella
  8. 8 Zivilcourage, Würde und Angst %u2013 wuchtige Liebesgeschichte in Zeiten der Barbarei bei der deutschen Filmwoche in Málaga
  9. 9 Deutsch-marokkanische Hotel-Direktorin Yasmin Mesbah ist erfolgreiche Olivenöl-Produzentin in Andalusien
  10. 10 Andalusiens Ministerpräsident eröffnet neues Gesundheitszentrum in Marbella

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Hunderte von Autofahrern stecken fest: Erneut verstopft ein liegengebliebener Lkw die A-7 zwischen Málaga und Rincón

Hunderte von Autofahrern stecken fest: Erneut verstopft ein liegengebliebener Lkw die A-7 zwischen Málaga und Rincón