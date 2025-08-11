600 Flamingo-Küken werden in der Lagune von Fuente de Piedra beringt - in diesem Jahr bisher 22.700 Küken geschlüpft

Europa Press Fuente de Piedra Montag, 11. August 2025 Teilen

Im Naturpark Laguna de Fuente de Piedra wurden an diesem Samstag etwa 600 Flamingo-Jungvögel beringt; insgesamt waren in diesem Jahr mehr als 22.700 Küken geschlüpft. Das ist die beste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen, so die andalusische Regionalministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt, Catalina García, die an dieser symbolträchtigen Aktivität teilgenommen hat, die jährlich stattfindet.

So wurden in den letzten Jahrzehnten mehr als 20.000 Küken beringt. Die Aktion wurde an diesem Samstag dank der Teilnahme von fast 400 Freiwilligen erfolgreich durchgeführt, es ist eine der wichtigsten Aktionen zur Erhaltung, Forschung und Umwelterziehung in Andalusien.

In ihrer Rede hob die Ministerin «die Außergewöhnlichkeit dieses Tages hervor, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit dem sozialen und ökologischen Engagement von Hunderten von Menschen verbindet» und erklärte, dass «wir es in nur drei Stunden geschafft haben, jedes einzelne Exemplar zu fangen, zu identifizieren, zu vermessen und wieder freizulassen, und zwar in einer perfekt koordinierten Aktion, die zweifellos eine gigantische Leistung darstellt, die unsere Anerkennung verdient».

Die individuelle Markierung von Flamingo-Jungvögeln (Phoenicopterus roseus) ermöglicht eine umfassende Überwachung der Art, ohne dass sie wieder eingefangen werden müssen, was wertvolle Informationen über ihr Brutverhalten, ihre Wanderrouten und die Nutzung der verschiedenen Feuchtgebiete im Mittelmeerraum und Nordwestafrika liefert.

Die Ministerin betonte, dass die diesjährige Beringung «dank der außergewöhnlichen Niederschläge im März möglich war, die mehr als 200 Liter pro Quadratmeter betrugen». Dank dieser Regenfälle erreichte die Lagune einen Wasserstand von 54 Zentimetern und schuf damit ein optimales Umfeld für die Flamingos, um sich niederzulassen und zu brüten.

«Das Wasser hat Leben gebracht. Und dieses Leben ist in Form von mehr als 33.900 Brutpaaren aufgeblüht, was auch die höchste Zahl seit Beginn der Überwachung der Kolonie im Jahr 1984 ist», erklärte sie und fügte hinzu, dass seit Beginn der Aufzeichnungen mehr als 257.000 Küken geboren wurden.

Die Laguna de Fuente de Piedra ist seit 1983 im Rahmen der Ramsar-Konvention als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung anerkannt. Diese Kategorie unterstreicht ihre Schlüsselrolle als Lebensraum für Wasservögel. «Es ist ein nationaler und internationaler Maßstab für den Schutz von Feuchtgebieten», sagte die Ministerin, die darauf hinwies, dass das Gebiet nicht nur ein Naturschutzgebiet ist, sondern auch als besonderes Schutzgebiet (SAC) und besonderes Vogelschutzgebiet (SPA) in das Natura-2000-Netzwerk aufgenommen wurde.

Weitere Arten

Neben dem Flamingo finden auch andere Arten wie der Kranich (Grus grus) auf seinem Winterzug oder der Schwarzschnabel-Nachtreiher (Gelochelidon nilotica) als Brüter in diesem Gebiet ideale Bedingungen vor. «Jedes Jahr beweist dieses Feuchtgebiet den Wert des Naturschutzes, der Bewirtschaftung nach technischen Kriterien und des Engagements für die Beteiligung der Bürger als wichtige Verbündete», sagte sie.

Sie hob die Investition von rund einer Million Euro hervor, die die Junta aus den Next Generation Fonds der EU für Wiederaufbau, Umgestaltung und Resilienz für die Sanierung der Lagune und ihrer Umgebung getätigt hat.

Ebenfalls anwesend waren der Generaldirektor für Forstpolitik und Biodiversität, Juan Ramón Pérez Valenzuela, der Bürgermeister Siro Pachón, der territoriale Beauftragte für Nachhaltigkeit und Umwelt in Málaga, José Antonio Víquez, die Direktorin des Naturparks, África Lupión, sowie Techniker der Agentur Amaya und des Zoos von Córdoba sowie Vertreter der Umweltbehörde, der Guardia Civil und des Zivilschutzes.

Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt auch in diesem Jahr wieder «für 24 Stunden zur Umwelthauptstadt wird», und dankte dem Regionalministerium, dem Direktor des Schutzgebiets und insbesondere allen Freiwilligen, dem örtlichen Verein, den Biologen und Wissenschaftlern, «die diese Tätigkeit mit äußerster Sorgfalt durchführen».

Schritt für Schritt

Die Beringung begann in den frühen Morgenstunden mit dem Eintritt der Fanggruppen in die Lagune, um die flugunfähigen Küken in den Fangstall zu führen. Dort wurden die Vögel einzeln zu den Markierungsgruppen gebracht, wo sie mit Metall- und Kunststoffringen versehen, vermessen sowie biologische Proben genommen wurden.

Die Planung und Durchführung der Aktion wurde von den Mitarbeitern des Naturparks mit Unterstützung der andalusischen Umwelt- und Wasserbehörde geleitet. Außerdem haben der Zoo von Córdoba, der bereit war, sich um verletzte Vögel zu kümmern, sowie der Zivilschutz, die Guardia Civil und die Stadtverwaltung, die ihre Einrichtungen für den Empfang der Freiwilligen zur Verfügung gestellt hat, mitgewirkt.

«Diese Koordinierung zwischen Verwaltungen, Einrichtungen und Bürgern ist ein Beispiel für das andalusische Modell der Verwaltung der natürlichen Umwelt», sagte García. Die Finanzierung der Aktion wurde von der Generaldirektion für Naturschutzgebiete über ihre Dienststelle für die Förderung der Nachhaltigkeit übernommen, die für die notwendigen Materialien wie die Ringe, die Kennzeichnungs-T-Shirts und das Frühstück für die Teilnehmer aufkam. Sie hat auch ein achttägiges Freiwilligencamp im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung gefördert.

Seit 1986, als mit der Beringung in der Lagune begonnen wurde, sind mehr als 20.000 Vögel beringt worden. «Jeder Ring liefert uns Daten, und Daten ist ein Werkzeug für den Schutz. Wissen ist unsere beste Waffe gegen die Bedrohung der Ökosysteme», sagte die Ministerin Anspielung auf Herausforderungen wie Dürre und Lebensraumverlust.

«Wir wissen, dass Naturschutz nur dann wirksam ist, wenn er auf Wissenschaft, Engagement und Zusammenarbeit beruht, und diese Beringung vereint diese drei Säulen», fügte García hinzu, die betonte, dass der Schutz der andalusischen Feuchtgebiete «für die andalusische Regierung eine Priorität ist, da sie für die biologische Vielfalt, den Wasserhaushalt und auch für die Anpassung an den Klimawandel unerlässlich sind».