67-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Alhaurín el Grande

Die MA-3300, auf der sich der Unfall ereignete.

Irene Quirante Alhaurín el Grande Montag, 11. August 2025

Ein 67-jähriger Radfahrer ist heute früh in Alhaurín el Grande bei einem Sturz ums Leben gekommen. Der Mann wurde wenige Minuten vor halb neun Uhr bei Kilometer 1-100 der MA-3300 gefunden.

Die Mitarbeiter der Notrufzentrale 112-Andalusien erhielten um 08.20 Uhr einen Anruf, nachdem eine Person den Mann bei Kilometer 1 auf dem Boden liegend gefunden hatte. Nach Angaben des Anrufers war der Radfahrer schwer verletzt.

Die Guardia Civil und die medizinischen Dienste wurden sofort mobilisiert. Trotz der Bemühungen der Ärzte, die eintrafen, um dem Mann zu helfen, verlor er schließlich sein Leben, ohne dass er in ein Krankenhaus evakuiert werden konnte.

Quellen der Guardia Civil bestätigten, dass der Tod auf einen Sturz zurückzuführen ist.