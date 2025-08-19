Alhaurín de la Torre eröffnet im Herbst ein neues Einkaufszentrum

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 19. August 2025 Teilen

Das Rathaus von Alhaurín de la Torre hat die Einweihung des neuen Gewerbegebiets im westlichen Teil der Gemeinde, zwischen Taralpe und Pinos de Alhaurín, für den kommenden Herbst vorgesehen.

Die Bauarbeiten begannen Ende Oktober 2024 mit den ersten Erdarbeiten, auf Höhe der Avenida Finca Taralpe. Im Juni des vergangenen Jahres erhielt der Projektträger, das Unternehmen López Real Inversiones 21, die Genehmigung der Gemeindeverwaltung für ein Vorhaben im Wert von 3,6 Millionen Euro. Geplant ist ein Gebäude mit einer Nutzfläche von 5.618 Quadratmetern.

In der erteilten Genehmigung der Gemeindeverwaltung von Alhaurín de la Torre wurde festgelegt, dass die Bauarbeiten innerhalb eines Jahres nach Erhalt der Genehmigung beginnen und innerhalb von 36 Monaten abgeschlossen sein müssen. Bürgermeister Joaquín Villanova erläuterte, dass in dem neuen Gewerbegebiet ein Lidl-Supermarkt und drei weitere Geschäfte untergebracht werden sollen.

Carrefour und Decathlon

Zugleich trieb er die Umweltverfahren für den Bau eines großen Carrefour mit zusätzlichen Räumlichkeiten im östlichen Bereich von Santa Clara voran. Der Bürgermeister kündigte zudem an, dass in dessen Nähe auch eine Filiale der Sportkette Decathlon entstehen wird.

Die Gruppe López Real Inversores 21 kündigte ihrerseits die Präsenz von Tiendanimal im neuen Einkaufszentrum von Taralpe an. Der im Bau befindliche Einkaufsbereich wird die Form eines L haben, wobei ein Geschäft 2.560 Quadratmeter und die anderen drei 699, 598 und 415 Quadratmeter groß sein werden. Außerdem sind überdachte Außenparkplätze auf einer Fläche von rund 1.270 Quadratmetern geplant.

Der Betreiber, der hinter diesem Projekt steht, wirbt auch für die Renovierung des Marbell Centers in Marbella, für die er 25 Millionen Euro zur Verfügung hat, und für das zukünftige Einkaufszentrum in El Mayorazgo, neben Colinas del Limonar in Málaga, für das etwas mehr als 8 Millionen Euro vorgesehen sind.

„Wir wollen das Freizeitangebot erweitern, sodass man nicht mehr nach Málaga fahren muss«, betonte der Bürgermeister. Er hob hervor, dass er ein Modell unterstützen möchte, das Freizeit und Gastronomie mit dem Leben in den Wohnvierteln in Einklang bringt.

Zudem erklärte er, dass weiterhin intensiv daran gearbeitet werde, Kinos anzusiedeln, auch wenn die Rentabilität dieser Art von Betrieben nach seiner Einschätzung zunehmend schwieriger wird.