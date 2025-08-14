Alhaurín de la Torre will zweitgrößtes Theater der Provinz errichten

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA ALHAURÍN DE LA TORRE. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Die Kapazität des künftigen Stadttheaters von Alhaurín de la Torre wird trotz der ursprünglich vorgesehenen 600 Plätze schließlich 800 Plätze erreichen, wodurch es laut Bürgermeister Joaquín Villanova zum zweitgrößten Theater der Provinz Málaga wird, nur übertroffen von der Anzahl der Plätze im Teatro Cervantes in der benachbarten Provinzhauptstadt. Denn die Pläne der lokalen Regierung sehen vor, dass die neue kulturelle Einrichtung bereits bei ihrer Eröffnung einen «metropolitanen Charakter» haben soll, um das Publikum aus dem Großraum Málaga mit erstklassigen Einrichtungen und einem Programm zu empfangen, das zu den besten Andalusiens gehört.

Was den Zeitplan für die Verwirklichung dieses Ziels angeht, so wird man laut Schätzungen des höchsten Vertreters der Stadtverwaltung bis Anfang 2026 warten müssen, bis sich der Vorhang mit einer bedeutenden Aufführung hebt.

Das Projekt hat somit etwas Verzögerung, da ursprünglich geplant war, es in diesem Jahr der Öffentlichkeit vorzustellen, was nun jedoch nicht geschehen wird, obwohl die Bauarbeiten bereits weit fortgeschritten sind. Auch das endgültige Budget für die Bauarbeiten, die 2022 an das Konsortium aus Sardalla Española und Herysan 2007 für etwas mehr als sieben Millionen Euro vergeben wurden, wird nicht wie geplant ausfallen.

Die Notwendigkeit, Probleme wie die Verteuerung der Materialien und andere Rückschläge zu bewältigen, wird die Investition nach Berechnungen des Bürgermeisters um etwa 2 Millionen Euro erhöhen. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass der Bau dieser Einrichtung, die die Kapazität des Vicente Aleixandre-Zentrums, der derzeit größten Veranstaltungsstätte für kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde, fast um das Achtfache übertrifft, vollständig aus den Kassen der lokalen Verwaltung finanziert wird.