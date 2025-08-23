Das Leben des Tempranillo aus der Serranía de Ronda, Wahrzeichen andalusischer Banditenromantik

Fernando Alonso Ronda Samstag, 23. August 2025 Teilen

Es heißt, dass die Romantiker unter den Reisenden sich danach sehnten, von einem der Banditen überfallen zu werden, die damals die Gebirge von Ronda durchstreiften. Und wenn derjenige, der ihre Reise unterbrach, José María Hinojosa, alias 'El Tempranillo' war, waren sie fasziniert. Prosper Merimée rühmte sich, ihm begegnet zu sein, und Richard Ford behauptete, mit El Tempranillo im Bergland Córdobas gelebt zu haben.

José María el Tempranillo war der Prototyp des andalusischen Banditen, freigiebig, mutig und romantisch. Benjamin Disraeli suchte in den Bergen von Ronda vergeblich nach ihm und sagte über ihn: «Er war der berühmteste und bekannteste Dieb, der je in Spanien lebte». José María Pelagio Hinojosa Cobacho wurde am 21. Juni 1805 in Jauja, einem Weiler in der Gemeinde Lucena in Córdoba, geboren. Seine Familie zog jedoch nach Montilla, wo sein Vater Juan Hinojosa el Gamo, ein Flintenschütze, der im Schmuggelgeschäft tätig war, erschossen wurde, als er elf Jahre alt war.

José María wurde aus Nächstenliebe im Haus eines Geistlichen, Don Julián Moscoso, aufgenommen. Als er achtzehn Jahre alt war, erfuhr er zufällig, dass sein Vater von einem reichen Gutsbesitzer ermordet worden war, der ihn loswerden wollte, damit er ein Verhältnis mit José Marías Mutter haben konnte. Er stellte dem Gutsbesitzer in der Nähe der Burg von Aguilar de la Frontera nach und brachte ihn dort um. Zuflucht fand er bei María Esperanza de la Fuensanta, einer jungen Dame, die, ihrem frommen Namen zum Trotz, dem ältesten Gewerbe der Welt nachging. Der Junge gestand ihr seine Tat, woraufhin die Hure ausrief: «¡Vaya! ¡Tempranillo empieza el mozo!» (Der Junge fängt aber früh an!) Das zumindest ist die Erklärung von Florentino Hernández Girbal für den Spitznamen unseres Protagonisten.

Merimée beschrieb ihn wie folgt: «Er ist ein hübscher junger Mann von normaler Statur und robuster Erscheinung, mit einem schwermütigen und stolzen Blick. Gut aussehend, mutig und höflich, so wie es ein Dieb sein kann. Wenn er eine Postkutsche überfiel, sorgte er dafür, dass die Damen ausstiegen und sich bequem in den Schatten setzten. Er ließ sogar Decken in den Graben legen, die ihnen als Sitzgelegenheit dienten. Behutsam und schmeichlerisch zog er ihnen den Ring vom Finger. Er ließ ihnen immer genug Geld da, um bis ins nächste Dorf gelangen zu können. Er tötete nie jemanden, es sei denn, es handelte sich um Notwehr. Deshalb verglich Richard Ford ihn mit Robin Hood.

El Tempranillo durchstreifte die zerklüfteten Gebirgszüge von Ronda und Grazalema sowie die Landstriche um Córdoba und Sevilla. Im Jahr 1828 hatte er eine perfekt organisierte Truppe unter seinem Kommando, die einer militärischen Einheit in nichts nachstand. Reisende, die sicher reisen wollten, mussten eine Art Versicherung bei einem seiner Agenten abschließen, der ihnen einen Passierschein ausstellte. Zwischen Écija und Osuna überfiel El Tempranillo erfolgreich den Konvoi des königlichen Schatzamtes, der von dreißig Soldaten eskortiert wurde.

Vergrößern on John F. Lewis angefertigte Zeichnung des Banditen. Nationalbibliothek

Anfang 1831 unternahm Salvador Manzanares, ein Held des Unabhängigkeitskrieges und Minister während des liberalen Trienniums, einen Putschversuch gegen das absolutistische Regime von Fernando VII. Manzanares verließ Gibraltar am Morgen des 21. Februar mit 200 Männern und landete am Strand von Getares (Algeciras). Noch vor Mittag war er von den königlichen Truppen umzingelt, die von Estepona aus aufgebrochen waren. Ohne die Hilfe von José María hätte Manzanares nicht in die Sierra Bermeja flüchten können. Doch der ehemalige Minister fand ein unglückliches Ende: Er verirrte sich in den Pinsapo-Wäldern und wurde von einem Hirten getötet, der ihn ausrauben wollte. Fernando VII. setzte daraufhin ein Kopfgeld auf Tempranillo aus: achttausend Reales für denjenigen, der ihn tot oder lebendig ausliefert.

Doch: Wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm. Fernando VII. begnadigte ihn so schließlich am 21. Juni 1832, dem 27. Geburtstag des Tempranillo. Er wurde zum Kommandeur des Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía (Freie Schwadron für den Schutz und die öffentliche Sicherheit Andalusiens) ernannt. Die Begnadigung wurde von Francisco de la Torre ausgehandelt, nicht vom Bürgermeister Málagas, sondern von einem anderen Politiker gleichen Namens, der am Ende tot war, weil El Tempranillo dachte, dass er ihm eine Falle stelle.

Der Truppe von José María wurde gemeldet, dass einige Gefangene auf dem Weg von Córdoba zum Gefängnis von Alhucemas geflohen waren. El Tempranillo fand sie in der Nähe des Dorfes Alameda, und in dem Glauben, dass sein Ruhm ihnen genug Respekt einflößen werde, sagte er zu ihnen: «Ergebt euch, Jungs, ich bin José María el Tempranillo.» Es heißt, es sei das einzige Mal gewesen, dass er sich bei seinem Spitznamen nannte, den er nicht mochte. Einer von ihnen, El Barberillo, schoss ihm in die Brust. El Tempranillo starb am 24. September 1833, fünf Tage vor Fernando VII, seinem ehemaligen Feind.