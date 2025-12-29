Guadalhorce-Fluss hat einen neuen Höchststand erreicht und ist in Cártama wieder sicher, während im Norden der Provinz Málaga Alarmbereitschaft herrscht

Chus Heredia Malaga Montag, 29. Dezember 2025 Teilen

Um elf Uhr am Sonntagmorgen verließ der Guadalhorce-Fluss in Málaga die Alarmschwelle, nachdem er in der Nacht viele Stunden lang den roten Pegelstand erreicht hatte. Mit einer Tiefe von 5,7 Metern und einem Wasserstand von mehr als 1 Million Liter pro Sekunde (1.056 Kubikmeter pro Sekunde) erreichte er den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen und verursachte erneut ernsthafte Probleme für Haushalte, Gewerbebetriebe und Verkehrsverbindungen in Cártama. Am Sonntagvormitta war der Durchfluss um mehr als 60 Prozent niedriger als in den frühen Morgenstunden, zur Erleichterung der Anwohner, die mit Hilfe der Rettungsdienste und dem Plan Infoca der andalusischen Landesregierung daran arbeiten, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren.

Flussaufwärts, im Norden der Provinz, hat der Fluss jedoch die gelbe Alarmstufe erreicht, da er durch die Stadt Bobadilla in Antequera fließt. Dort hat er eine Tiefe von 2,71 Metern und eine Fließgeschwindigkeit von 36,35 Kubikmetern pro Sekunde. Nach Angaben des Hidrosur-Netzes der Landesregierung ist die Tendenz steigend und der Fluss ist nicht mehr weit von der gelben Alarmstufe entfernt.

In Archidona grenzt der Guadalhorce selbst an die gelbe Schwelle. Er fließt mit einer Tiefe von 1,05 Metern und 12,60 Kubikmetern pro Sekunde.

Der Río Guadalhorce befand sich auch in Aljaima für einige Stunden in der gelben Phase, wo in einer Stunde Niederschläge von mehr als 100 Litern pro Quadratmeter verzeichnet wurden. Am Vormittag dieses Sonntags hatte der Fluss einen Pegelstand von 0,51 Metern und eine Durchflussmenge von 96,68 Kubikmetern pro Sekunde. Dieses Wasser stammt aus dem Río Grande und wird teilweise im Wasserwerk von Aljaima verwendet. Es handelt sich dabei um Wasser, das praktisch nicht gespeichert werden kann, da es über das Gebiet hinausgeht, in dem die Zuflüsse und die 16 Brunnen, die das städtische Wasserwerk Emasa im Aljaima-Fahala-System betreibt, zusammenlaufen. Bei starken Regenfällen muss die Wasserversorgung manchmal aufgrund von Trübungen unterbrochen werden, da genau diese fehlende Speicherkapazität ein Umfüllen aus physikalischen Gründen verhindert.

Andere Flüsse

Der Wasserstand des Río Grande bei Las Millanas stieg weiter an. Am Sonntagmorgen, kurz nach elf Uhr, betrug die Tiefe 1,05 Meter und der Durchfluss 13,86 Kubikmeter pro Sekunde.

Der Fluss Turón in Ardales, der zum Stausee Conde de Guadalhorce fließt, hat einen Pegel von 1,06 Metern und einen Durchfluss von 19,24 Kubikmetern pro Sekunde. Der Guadalteba, ebenfalls außerhalb der Warnzone, hat einen Pegelstand von 0,44 Metern und eine Fließgeschwindigkeit von 2,80 Kubikmetern pro Sekunde.

Auch der Fluss Campanillas in Los Llanes hat die Gefahrenschwelle überschritten. Er erreicht eine Tiefe von 0,97 m und führt 13,04 Kubikmeter pro Sekunde.

In der Serranía de Ronda stellen der Genal und der Fluss Guadiaro kein Problem dar, ebenso wenig wie der Fluss Benamargosa in der Axarquía.