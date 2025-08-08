Bauarbeiten an der Guardia-Civil-Kaserne in Cártama sind wieder aufgenommen worden

Das Grundstück, auf dem die Arbeiten für die künftige Kaserne der Guardia Civil wieder aufgenommen wurden.

Es geht wieder weiter mit der Guardia-Ciivil-Kaserne in Cártama. Auf dem Gelände in der Siedlung El Higuerón, direkt neben der Sekundarschule Jarifa in Cártama (Málaga), ist der Maschinenlärm und die Bautätigkeit zurückgekehrt. Der Bau dieser Infrastruktur war 24 Monate lang aufgrund verschiedener Probleme mit dem zuvor mit dem Auftrag betrauten Unternehmen zum Stillstand gekommen. Die Leitung des Bauunternehmens hat nun die Fonsán-Gruppe übernommen, mit dem Ziel, die Arbeiten an der neuen Kaserne endgültig abzuschließen.

Die Bauarbeiten hatten zuvor 24 Monate lang stillgestanden, da das ursprünglich beauftragte Unternehmen die Arbeiten nicht vollendet hatte. Ecisa, Cía General de Construcciones, S.A., war mit dem Projekt betraut, führte es jedoch nicht zu Ende. Diese Situation zwang das Innen- und das Finanzministerium, den Vertrag über die staatliche Gesellschaft für Sicherheits- und Justizinfrastrukturen im vergangenen Februar zu kündigen. Der Abbruch der Arbeiten stellte einen erheblichen Rückschlag dar, denn das Projekt hatte kaum die Anfangsphase überschritten.

Nach der Vertragsauflösung wurde ein neues Vergabeverfahren gestartet. Den Zuschlag erhielt schließlich das Bauunternehmen Fonsán, das zur gleichnamigen Gruppe gehört. Mit dieser Entscheidung wurde das Vorhaben mit einem Budget von drei Millionen Euro reaktiviert, der Abschluss ist innerhalb von zwölf Monaten vorgesehen.

Das Gebäude entsteht auf einem Grundstück von 3.199 Quadratmetern und wird vier Etagen mit einer Gesamtfläche von 1.500 Quadratmetern umfassen. Laut dem Unternehmen wird der Entwurf an die Geländeform angepasst, indem das Bauwerk auf dem höchsten Punkt des Grundstücks errichtet wird, um einen vollständigen Überblick über das Gelände, die Zufahrten und die umliegenden Straßen zu gewährleisten.

Zwei Zugänge

Das Projekt sieht zwei verschiedene Zugänge auf derselben Straße vor: eine für Fußgänger mit einer barrierefreien Rampe und die andere für offizielle und private Fahrzeuge. Darüber hinaus ist ein Platz für die künftige Erweiterung der Pavillons vorgesehen, sodass in den kommenden Jahren neue Gebäude errichtet werden können.

Der Produktionsleiter der Fonsán-Gruppe, Pepe Soler betonte, dass die Übernahme des Projekts eine große Verantwortung und zugleich eine Chance sei, das gesamte technische Wissen einzubringen. „Es handelt sich um ein Gebäude, das hohe Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Effizienz erfüllen muss«, so Soler.

Das Unternehmen ist sich der Notwendigkeit dieser Arbeiten bewusst, deren Ausführung sich um zwei Jahre verzögert hat. Es bekräftigte sein Engagement für die Qualität und den sozialen und institutionellen Wert der Infrastruktur. «Wir sind darauf vorbereitet, die baulichen Herausforderungen zu meistern und ein Ergebnis zu garantieren, das den Anforderungen einer Einrichtung dieser Art entspricht», sagte der Geschäftsführer abschließend.