Tierheim zieht von Alhaurín de la Torre nach Alhaurín el Grande um

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Mittwoch, 12. November 2025

Das Tierheim «Galgos en Familia», das im vergangenen März verzweifelt nach einem neuen Unterschlupf für die aufgenommenen Tiere suchte, nachdem das in Alhaurín de la Torre gepachtete Grundstück wegen der Überschwemmungen des Flusses Guadalhorce nicht mehr nutzbar war, ist schließlich in das benachbarte Alhaurín El Grande umgezogen.

Die Lösung kam nach monatelanger Suche nach einem geeigneten Ort für ihre Tätigkeit, wie Vera Thorenaar erklärt, und zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da viele der Hunde, denen diese Vereinigung ihren Namen verdankt, nach dem Einsatz bei der Jagd von den Jägern ausgesetzt werden.

„Da wir nicht genug Geld für den Bau haben, haben wir ein kleines Grundstück am Fuße der Berge gemietet, um weitermachen zu können, auch wenn es nur eine vorübergehende Lösung ist«, erklärt Thorenaar. So können sie den 26 Hunden eine Unterkunft bieten, zu denen noch 12 weitere hinzukommen, die jetzt in anderen Tierheimen untergebracht sind. „Da wir keinen größeren Ort finden konnten, mussten wir andere Tierheime um Hilfe bitten«, bedauert die Gründerin von „Galgos en Familia«.

Der Verein erlitt einen schweren finanziellen Rückschlag, nachdem der Fluss das Anwesen in Alhaurín überflutet hatte, auf dem sie das Hundeheim eingerichtet hatten, und in dem sie Verbesserungen im Wert von 40.000 Euro vorgenommen hatten, eine Summe, die durch Beiträge von Mitgliedern finanziert wurde und die gerade erst abgeschlossen worden war.

Fast 20 Jahre Arbeit

Die Geschichte von „Galgos en Familia« ist eng mit ihrer Gründerin Vera Thorenaar verbunden, die 2008 Kontakt zu einem niederländischen Verein aufnahm, der Adoptionen von ausgesetzten Windhunden vermittelte.

Nach und nach wuchs ihr Engagement und sie beschloss, ein Tierheim zu gründen, nicht nur für ein paar Stunden oder Tage, sondern dauerhaft. Im Jahr 2010 wurde das erste Tierheim in einer ehemaligen, stillgelegten Hundepension gegründet und sie begann, die ersten Windhunde aus Zwingern in der Provinz Málaga sowie ausgesetzte Tiere aufzunehmen.

Nach einer Anfangsphase, in der Vera mit Unterstützung ihrer Familie allein die Einrichtungen verwaltete, schlossen sich 2011 die ersten Freiwilligen dem Verein an und begannen, wöchentlich bei der Instandhaltung des Tierheims und der Pflege der Hunde mitzuarbeiten. Diese Arbeit wird trotz der Schwierigkeiten fortgesetzt, weshalb der Verein an alle appelliert, die sich ermutigt fühlen, mitzuhelfen. Die Unterstützung kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie sie auf ihrer Webseite erklären, von der Arbeit vor Ort bis zu Spenden.