«Ich möchte alles verkaufen und das Dorf verlassen, denn die Regenfälle werden immer heftiger»

Cristina Vallejo Cártama Montag, 29. Dezember 2025 Teilen

Der Sonntagmorgen begann damit, dass Bürger die Brücke von Cártama Estación über den Fluss Guadalhorce besuchten, um zu sehen, ob der Wasserstand gesunken war, und um die Durchflussmenge zu überprüfen. Der Pegel hatte bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen historischen Höchststand erreicht, nachdem stromaufwärts mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gefallen waren. Francisco, Antonio, Salvador und Reme waren einige dieser Spaziergänger und erzählten, dass sogar Neugierige aus Fuengirola gekommen waren, um das Spektakel am Fluss zu sehen. Alles ist jetzt Anlass für Neugier und Reisen. „Seit Jahren wird davon gesprochen, dass weiter flussaufwärts ein Stausee gebaut werden soll oder etwas Ähnliches. Es stimmt, dass das Flussbett gereinigt wurde, und das hat das Hochwasser eingedämmt«, erklärt Francisco. Die Menschen spazieren unterdessen gemächlich umher. Um zehn Uhr morgens fielen nur vereinzelt ein paar Tropfen. Sogar die Sonne schien fest entschlossen zu sein, herauszukommen und die Luft nach den kalten Tagen der letzten Zeit ein wenig zu erwärmen.

Die Situation im unteren Teil des Dorfes hingegen, in der Calle Pizarra und in der Umgebung, war viel schlimmer. Die Delegierte der Regionalregierung, Patricia Navarro, und der Leiter der Feuerwehr der Provinz, Manuel Marmolejo, begaben sich sogar dorthin und erklärten, dass in der Nacht ein Kontingent von 25 Personen in dem Gebiet gearbeitet habe und dass am Sonntag bereits drei Teams mit neun Personen und insgesamt einem Kommandanten zur Unterstützung der Infoca im Einsatz gewesen seien, um das Wasser zu reinigen und abzuleiten.

Dort, wo die Überschwemmungen am stärksten waren und wo sogar am Morgen noch Schneehaufen lagen, wie man sie eher aus anderen Breitengraden kennt, gab es neben Neugierigen auch helfende Hände, wie die von Luisa und Jorge, Nachbarn aus einem höher gelegenen und daher weniger betroffenen Teil der Gemeinde: „Wir haben die Nacht voller Angst verbracht, aber auch Gott gedankt, dass wir in diesem Teil des Dorfes weiter oben wohnen. Wir sind hierhergekommen, weil vielleicht Hilfe gebraucht wird.« Dort arbeiteten bereits Einsatzkräfte der Infoca und der Feuerwehr. Sie pumpten Wasser ab, entfernten Schlamm und trugen Matratzen, Möbel und Bücher aus den am stärksten betroffenen Wohnungen und Geschäften. Alles war unbrauchbar geworden.

Vergrößern Fernando García und Mónica Moreno, die ein Friseur- und Lebensmittelgeschäft betreiben. Salvador Salas

Fernando García und Mónica Moreno teilen sich ein Geschäftslokal, in dem zwei Geschäfte untergebracht sind: sein Lebensmittelgeschäft und ein Friseursalon. García ist sehr betroffen: „Ich möchte am liebsten alles verkaufen und aus diesem Dorf wegziehen, denn es passiert immer wieder dasselbe und die Regenfälle werden immer heftiger«, beklagt er sich. Er sagt, dass er von der Versicherung nur knapp 3.600 Euro erhalten hat, während die Kosten für die Wiederbeschaffung von Maschinen und Material nach der letzten Überschwemmung, von der das Dorf vor wenigen Monaten heimgesucht worden war, 15.000 Euro überstiegen. Fernando García wohnt nur wenige Schritte von seinem Geschäft entfernt und sah, wie Wasser durch das Fenster in sein Geschäft eindrang. Diese Straßen sind eine Falle, eingeschlossen von der Mauer der Eisenbahnschienen und dem Wasserstand des Flusses, der über die Höhe der Bürgersteige hinausreicht. Solange der Flusspegel nicht sinkt, bleibt das Wasser in den Straßen stehen.

Mónica Moreno, unterhält mit bissigem Humor die Nachbarinnen gegenüber, während sie Wasser ausschöpft, als würde sie ein uraltes Ritual vollziehen, wie es weltweit noch immer gepflegt wird und das besagt, dass man sich von allem trennen muss, um zu zeigen, dass man an nichts hängt: „Was für ein guter Start ins neue Jahr, alles Schlechte hinauszuwerfen.« Aber dies ist kein Ritual, sondern ein Unglück oder eine Strafe dafür, dass man der Natur genommen hat, was ihr rechtmäßig gehört: „Das ist eine Lagune, was dem Wasser gehört, gehört dem Wasser«, sinniert sie resigniert.

„Von den Politikern erwarten wir nichts, aber von den Ingenieuren schon, denn sie wissen, wie der Zustand dieser Straßen ist«, bemerkt Eduardo Herrero, der Partner von Mónica, und deutet damit an, dass er glaubt, dass die letzten Sanierungsarbeiten an den Gehwegen die Situation verschlimmert haben. Darauf antwortet Bürgermeister Jorge Gallardo in einer Erklärung, dass genau dort, wo die Pflastersteine und der Asphalt aufgebrochen sind, die Sanierung nicht stattgefunden hat. Gallardo schildert den Ablauf der Ereignisse: „Letzte Nacht war es hier, als wenn ein Fluss hier wäre, die Autos schwammen, alle Zufahrten nach Cártama waren gesperrt, wir mussten sieben Familien evakuieren; sechs gingen in ihre Zweitwohnungen oder zu Verwandten und eine in eine Notunterkunft in Alhaurín de la Torre. Hier ist sehr viel Wasser gefallen.«

Im Kiosk der Familie Manjito Kaur, die aus Indien stammt und bereits seit fast einem Vierteljahrhundert in Málaga lebt, bot sich ein danteskes Szenario: Die Kühlschränke waren zerbrochen und die gesamte Ware war zerstört. Sie schätzen den Schaden auf 3.000 Euro. Gegenüber, in einer Karosserie- und Lackierwerkstatt, atmete der Inhaber, Pepe Sánchez Jiménez, auf, weil er zu dieser Jahreszeit, in der die Menschen auf Reisen sind, nicht viele Autos von Kunden in der Werkstatt hatte. Er erzählt, dass das Wasser bis zu den Rückspiegeln der Autos reichte. «Das Bild von Valencia kam mir in den Sinn. Aber am Ende des Tages gab es kein persönliches Unglück», tröstete er sich.

Vergrößern Arbeiter und Familien räumen auf und entsorgen ihre Habseligkeiten. Salvador Salas

Es gab auch Bürger, die lieber nicht darüber sprechen wollten. Die wütend waren. „Sie sehen ja, wie es uns geht«, sagte eine Frau, während sie dabei war, all ihre Sachen wegzuwerfen. Andere hingegen standen unter Schock, wie Elisa Guerrero, Argentinierin, Rentnerin, begeisterte Leserin, deren Bücher, die in den Regalen am Boden ihrer Bibliothek standen, größtenteils zerstört waren, ebenso wie die Sofas und Matratzen, ihre eigenen und die anderer Familien, die von den Einsatzkräften von Infoca und der Feuerwehr entfernt wurden und über Nacht zu Abfall geworden waren. Das Haus von Elisa Guerrero und die Nachbarhäuser boten einen dantesken Anblick. „Ich bin verzweifelt, wie unter Schock, ich kann nicht denken. Ich schaue nur meine Sachen an, ich kann nichts anderes tun«, sagte die Frau.

Die Ironie dieser Geschichte: Carlos Fernández, der für ein Unternehmen arbeitet, das Trinkwasser liefert, das er in Murcia ausliefert und nun auch in Almería ausliefern soll, musste mitten in der Nacht ins Auto steigen und losfahren, weil seine Frau ihn angerufen und ihm mitgeteilt hatte, dass ihr Haus überflutet sei. Er fand fast einen halben Meter Wasser vor. „Wir haben die Wasserpumpe und Möbel verloren. Das Auto und das Motorrad sind gerade noch gerettet worden. Es ist das erste Mal, dass Wasser in unser Haus eindringt. Andere Male ist es nur knapp daran vorbeigegangen, die Tür zu durchbrechen«, erzählte er. In der Nacht zum Sonntag musste er sich erneut auf den Weg machen, denn am Montag ist Schultag und vielleicht würde ihn in der Nachbarprovinz erneut ein Sturm überraschen.

Cristina und Sergio mussten ebenfalls nach Cártama fahren, um ihren bereits betagten Eltern beim Aufräumen des Hauses zu helfen. Sie sagen, dass sie stundenlang ohne Strom waren. Wahrscheinlich sind die Sicherungen durchgebrannt. Sie wissen nicht, ob ihre Elektrogeräte noch funktionieren oder nicht. Sie putzen und putzen, seit Stunden schon. Die ganze Nacht ohne Schlaf. Es wird Tage dauern, bis wieder Normalität einkehrt. Was für einen Streich hat uns das Wetter am 28. Dezember gespielt!