Mindestens 15 Kinder mit Augenverletzungen von einem Autoscooter in Valle de Abdalajís

Julio J. Portabales Valle de Abdalajís Dienstag, 12. August 2025

Mindestens fünfzehn Kinder mussten wegen Reizungen, Unwohlsein und Augenverletzungen nach dem Besuch der Feria von Valle de Abdalajís ärztlich behandelt werden. Nach Aussagen von Familien und medizinischem Personal stehen die Fälle im Zusammenhang mit der Autoscooter-Attraktion, bei der kleine Metallpartikel oder Spuren von Fett aus dem elektrischen System des Daches freigesetzt worden sein sollen. Bei einigen Patienten, die zunächst im örtlichen Gesundheitszentrum behandelt wurden, wurden Hornhautgeschwüre diagnostiziert und sie wurden gewarnt, dass sie sich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in der Stadt Málaga begeben müssten, wenn die Beschwerden anhalten würden.

Der erste Fall wurde am Samstagmorgen festgestellt, als ein Kind mit einem roten Auge aufwachte und im Gesundheitszentrum behandelt wurde, wo ein Fremdkörper entfernt wurde. Im Laufe des Tages tauchten immer mehr Kinder mit Augenpflastern auf, und in den frühen Morgenstunden des Sonntags warteten laut María Blanca Castillo, einer Angehörigen mehrerer betroffener Kinder, «mehr als fünfzehn Kinder auf eine Untersuchung». Dieselbe Quelle berichtete, dass die Apotheke des Dorfes das benötigte Medikament nicht mehr vorrätig hatte und mehrere Verwandte nach Málaga fahren mussten, um es zu besorgen.

Castillo sagte, sie sei zu der für die Autoscooter-Attraktion zuständigen Person gegangen, um sie zu bitten, die Attraktion zu schließen und eine Haftpflichtversicherung vorzulegen. «Sie sagte mir, dass die Stadtverwaltung dafür eine habe und dass alle Unterlagen in Ordnung seien. Sie versicherte mir sogar, dass die Guardia Civil und ein Sachverständiger die Attraktion überprüft hätten», sagte sie. Laut ihrer Aussage erklärte ihr die Betreiberin, dass die herabfallenden Späne auf das Fett zurückzuführen sein könnten, das sich auf dem Drahtgewebe an der Decke angesammelt habe und sich bei Vibrationen in Partikeln ablöst, ein Phänomen, das durch Schwankungen in der elektrischen Spannung noch verstärkt werde.

Die Bürgermeisterin von Valle de Abdalajís, Virginia Romero, bestätigte dem SUR, dass die Attraktion über alle Lizenzen verfügte, einschließlich technischer Inspektionen, Revisionen und einer aktuellen Versicherung. «Die Techniker der Gemeinde haben ein positives Gutachten erstellt und die Guardia Civil hat die Unterlagen auf der Feria selbst überprüft», sagte sie. Romero betonte auch, dass nach der Genehmigung «jeder Vorfall innerhalb der Attraktion in der Verantwortung des Betreibers und seiner Versicherung liegt». Romero zufolge sind dem Rathaus «drei oder vier Fälle» direkt bekannt, die offiziell gemeldet wurden, obwohl sie einräumte, dass Hinweise auf eine größere Anzahl von Betroffenen in Umlauf gebracht worden seien.

Weitere Fälle bestätigt

Laut zwei ärztlichen Berichten, einem aus dem Gesundheitszentrum von Valle de Abdalajís und einem anderen aus dem Geburts- und Kinderkrankenhaus in Málaga, zu denen SUR Zugang hatte, wurde ein Patient wegen «Augenbeschwerden» nach einer «Fahrt auf einem Fahrgeschäft (Autoscooter) in Valle de Abdalajís» behandelt, ihm wurden Augentropfen verschrieben und er wurde zu Hause überwacht. Das andere Dokument berichtet über den Fall eines 15-jährigen Minderjährigen, bei dem ein «Hornhautgeschwür» diagnostiziert und der sieben Tage lang mit Antibiotika behandelt werde muss.

Mehrere Anwohner behaupteren, das Gesundheitspersonal habe die Behörden bereits am Samstag auf die Häufung von Fällen hingewiesen, ohne dass eine sofortige Schließung angeordnet worden sei. Dies hat in der Stadt eine Debatte über die Wirksamkeit früherer Inspektionen und die Effizienz des Notfallmanagements ausgelöst. Für einige Anwohner war es ein vermeidbares Risiko, dass die Attraktion nach den ersten Warnungen geöffnet blieb, während andere daran erinnern, dass der Jahrmarkt vor der Eröffnung alle erforderlichen Vorschriften formell eingehalten hat.

Der Schaustellerin weigelt ab

Die Geschäftsführerin der Attraktion, die von dieser Zeitung kontaktiert wurde, behauptet, dass sie alle gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen beachtet und sofort gehandelt habe, nachdem sie am Sonntagnachmittag von der Guardia Civil informiert wurde. Sie behauptete, dass sie zu keinem Zeitpunkt Tage im Voraus über das Problem informiert worden sei, wie einige Nachbarn behaupteten, und dass sie nach Rücksprache mit ihrem Sachverständigen die erforderlichen Maßnahmen ergriffen habe, um den Betrieb fortsetzen zu können, einschließlich der Neuölung des oberen Netzes der Anlage.

Sie selbst versicherte, dass in den 30 Jahren ihrer Messetätigkeit ein ähnlicher Vorfall noch nie vorgekommen sei, und erklärte, dass sie nicht «hundertprozentig» bestätigen kann, dass die Augenbeschwerden durch ihre Attraktion verursacht werden, obwohl sie die Möglichkeit nicht ausschließe. «Wenn mein Geschäft einen solchen Vorfall erleidet, bin ich die erste, die darunter leidet», sagte sie.