Orangen im August: ein Privileg, das man in Riogordo dank des Obstgartens von Paco „El Bicho« genießen kann

Bereits in den achtziger Jahren, als Danza Invisible den Hit „Sabor de Amor« veröffentlichte, rühmte man sich im Obstgarten von Paco am Fluss Río de la Cueva in Riogordo, auch im August Orangen zu ernten. Das besondere Mikroklima ermöglichte es der Familie Rivero, rund 150 sogenannte Valencia-Late-Bäume zu pflanzen, eine der neuesten und süßesten Sorten. Während sie anderswo in Spanien meist Ende Mai oder im Juni geerntet werden, ist es hier üblich, sie erst Mitte August zu pflücken.

Heute sind die Einwohner von Riogordo daran gewöhnt, die Sommerorangen direkt in dem Gemüseladen Frutería Eva zu kaufen, dem einzigen im Dorf, der ebenfalls derselben Familie gehört. Jeden Sommertag kommen sie frisch vom Feld. „Sie sind von besserer Qualität und sogar günstiger als importierte«, erklärt Francisco Rivero, der Sohn von Paco, im Dorf als „El Bicho« bekannt. Ein Kilo kostet 1,20 Euro, mit der Garantie, dass die Orangen aus dem lokalen Familienanbau stammen. Der Verkauf läuft noch bis zum 15. August, dann schließt der Laden vorübergehend wegen Urlaub.

In diesen Obstladen kommen nicht nur die Bewohner von Riogordo, sondern auch Nachbarn aus Colmenar und Casabermeja, die wissen, dass es hier die Sommerorangen gibt. An den heißesten Tagen kommen sie extra vorbei.

Diese Sorte, die seit mehr als vier Jahrzehnten im Obstgarten von Paco «El Bicho» geerntet wird, ist besonders süß. Vielleicht hat das Lied von Danza Invisible: «Naranjas en agosto y uvas en abril» (Orangen im August und Trauben im April) heute sogar wahrer als damals.

Das Geheimnis dieser Früchte liegt im Klima des fruchtbaren Tals des Flusses Rio de la Cueva südlich von Riogordo. Dort hat Paco „El Bicho«, der den Hof von seinem Vater Joseíco übernommen hat, seinen Lebensmittelpunkt. Obwohl Paco mit seinen 78 Jahren im Ruhestand ist, verbringt er nach wie vor viel Zeit in seinem Obst- und Gemüsegarten. Für ihn ist der Anbau viel mehr als nur ein Hobby. Diese Leidenschaft hat er an seinen Sohn Francisco weitergegeben, der den Anbau ebenfalls als Hobby betreibt, auch wenn er sich in letzter Zeit etwas zurückgezogen hat, weil er krankgeschrieben ist.

Neben den späten Orangen werden auf dem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück heute auch Paprika, Auberginen, Gurken und Tomaten angebaut, die direkt an denselben Obstladen geliefert werden, nämlich an den von Eva, der Schwiegertochter von Paco und Ehefrau von Francisco. «Im Herbst haben wir normalerweise auch Granatäpfel und Quitten von dort», erläutert die dritte Generation des Familienbetriebs.

Dicke Riogordo-Tomate

Zu den Starprodukten des Sommers gehört auch die Sorte, die die Familie Rivero «Grueso de Riogordo» (dicke Riogordo-Tomate) nennt und durch das mineralreiche Wasser des Flusses ganz eigene Nuancen enthält. Der Fluss ist «groß und reich», wie man sagt, und nicht umsonst hat Riogordo seinen Namen von diesem Fluss. Das begehrte Sommerprodukt zieht auch viele Nachbarn aus den umliegenden Dörfern an. Die feste, fleischige Struktur und der Geschmack dieser besonderen Delikatesse erinnern an die „Huevo de Toro-Tomate«.

Dies sind nur einige der Geheimnisse des Gemüsegartens von Paco «El Bicho». Sein Obst- und Gemüsegarten ernährte in der Nachkriegszeit viele Dorfbewohner. Heute sind die 15.000 Quadratmeter nur ein Fünftel des gesamten Anwesens, auf dem auch Mandel- und Olivenbäume wachsen. In anderen Jahren war der Fluss zu dieser Zeit bereits ausgetrocknet, aber in diesem Jahr profitiert die Natur vom Wasserreichtum des Flusses, der dank der Regenfälle im Winter und Frühjahr weiterhin Wasser führt und diesen versteckten Winkel der Axarquia mit Leben erfüllt.