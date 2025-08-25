Streit über das Fällen einer «historischen Pinie» in Alhaurín de la Torre Die Stadtverwaltung, die klarstellt, dass 85 Prozent des Baumbestands dieser Straße erhalten geblieben sind, erklärt, dass die Gefahr bestand, dass das Exemplar umstürzen könnte

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Montag, 25. August 2025 Teilen

Die Bauarbeiten an der Avenida de España in Alhaurín de la Torre sind Schauplatz einer Kontroverse, die sich zu der Unzufriedenheit der Anwohner über die Verzögerung der Ausführung und der Sorge der Stadtregierung selbst über das Nichteinhalten der Fristen und die Unstimmigkeiten mit den Baufirmen gesellt. Diesmal war der Stein des Anstoßes das Fällen eines großen Baumes am 18. August.

«Es ist eine Schande, was sie mit der Avenida España machen. Der letzte Baum, der uns auf dieser Straßenseite geblieben war, wurde gerade gefällt, unter dem Vorwand, er sei krank. Ich glaube eher, sie haben ihn krank werden lassen, da seine Wurzeln durch die Bauarbeiten beschädigt wurden», beklagt Ana Jiménez, die das Fällen des Baumes dokumentierte und ihre Empörung in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck brachte sowie beim Rathaus eine formelle Beschwerde einreichte.

Die Besorgnis über die Auswirkungen der Renovierung dieser Achse des Stadtzentrums von Alhaurín, die in eine Fußgängerzone umgewandelt werden soll, kam auf, als die Arbeiten vor mehr als einem Jahr begannen und die Beton- und Ziegelmauern, die die Pflanzkübel umgaben, abgerissen wurden.

Die Stadtverwaltung betonte ihrerseits die «Notwendigkeit, die derzeit vorhandenen großen Bäume zu respektieren und besonders sorgfältig mit ihnen umzugehen, damit sie während der Arbeiten keinen Schaden nehmen». Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass das Projekt auch mittelgroße und große Sträucher sowie andere Zierpflanzen umfasst, die alle die Fähigkeit besitzen, sich an das Klima der Region anzupassen, wie zum Beispiel der Weißbunte japanische Liguster (Ligustrum japonicum 'Variegatum) und die Königspalme (Roystonea regia).

Bei dem entfernten Baum, der mehr als ein halbes Jahrhundert alt war, handelt es sich laut der Abteilung Servicios operativos, der die Parks und Gärten unterstehen, um eine Araukarie, die durch Staub und Erdbewegungen beeinträchtigt war, sodass sie zu verdorren begann und sich um etwa zwei Meter verschoben hatte, wie auch die Anwohner bemerkt hatten. Angesichts dieser unerwarteten Umstände und der Einsturzgefahr wurde daher eine kontrollierte Fällung beschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde die gleiche Maßnahme bei einem anderen ähnlichen Exemplar ergriffen, das ebenfalls fortgeschrittene Fäulniserscheinungen aufwies und einsturzgefährdet war, was zu einer Gefährdung von Personen und Eigentum führte.

Die örtliche Verwaltung behauptet jedoch, dass 85 % der Baumarten in der Avenida de España auf das Gelände des Parks San Joaquín verlegt wurden, um sie in Sicherheit zu bringen.

Keine Einigung

Das Projekt zur Neugestaltung der Avenida de España findet nicht die einstimmige Unterstützung des Stadtrats. Der Sprecher der PSOE, David Márquez, bedauert, dass im Laufe der Arbeiten Bäume gefällt wurden, die in einigen Fällen seit den 1950er Jahren dort standen, und erinnert daran, dass vor drei Jahren, als die Neugestaltung dieser Straße begann, bereits dagegen gestimmt habe, da es sich um eine «unnötige und sehr kostspielige Maßnahme handelt, die einen sehr reizvollen Bereich zerstören und in eine Granitfläche verwandeln wird». «Außerdem wird die Straße für die Anwohner und Geschäfte, deren Geschäftstätigkeit ebenfalls beeinträchtigt wurde und von denen einige schließen mussten, nicht mehr zugänglich sein», kritisiert er.

Javier Caravias, Stadtrat der Koalition aus Izquierda Unida, Verdes Equo und Iniciativa del Pueblo Andaluz con Alhaurín de la Torre (Con Andalucía), macht ebenfalls auf die Folgen dieses Projekts aufmerksam. «Die Anwohner haben uns ihre Verzweiflung und Empörung über den Zustand der Bauarbeiten übermittelt, die ursprünglich zwei Monate dauern sollten und nun schon fast zwei Jahre andauern», versichert er. Der Stadtrat macht deutlich, dass die Regierung angesichts der Tragweite des Projekts die Bürgerbeteiligung hätte ermöglichen müssen.

Verzögerungen

Die Arbeiten an der Avenida de España begannen im Oktober 2023 und die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, dass sie bis November abgeschlossen sein werden.

Der Bürgermeister Joaquín Villanova räumt eine achtmonatige Verzögerung ein, die er auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückführt, darunter den dreimaligen Wechsel des Bauunternehmens und die Komplexität des Vorhabens selbst, das Auswirkungen auf eine Vielzahl grundlegender Versorgungsleistungen wie Strom und Telefon hatte und die Entfernung von Faserzement, der sich in etwa 900 Metern des unter dieser zentralen Straße liegenden Netzes befand, was die Arbeiten weiter verzögerte.

Es handelt sich um eine Investition von mehr als 850.000 Euro inklusive Steuern, die dem Interesse der Gemeinde entspricht, den Fahrzeugverkehr im Zentrum von Alhaurín zu reduzieren, eine Vorwegnahme der zukünftigen Umweltzone, die obligatorisch eingeführt werden muss, wenn die Einwohnerzahl 50.000 überschreitet. Nach Schätzungen der lokalen Verwaltung könnte dies im Jahr 2030 oder früher der Fall sein.

Das Ergebnis dieser Umgestaltung, die im Rahmen der Kanalisierungsarbeiten des Blanquillo-Baches durchgeführt wird, wird die Umwandlung dieser Achse in eine neue, 4 026 Quadratmeter große Fußgängerzone sein, die zum Spazierengehen und Verweilen einlädt.