Teba bereitet sich auf seinen großen Käse-Markt vor

Der Käse-Markt Feria del Queso Artesano in Teba, das am 4. und 5. Oktober stattfindet, ist zu einem Pflichttermin für Liebhaber von handwerklich hergestelltem Käse geworden. Die Veranstaltung, die von der Provinzregierung von Málaga zum einzigartigen Tourismusfestival der Provinz erklärt wurde, findet bereits zum 24. Mal statt und wird von mehr als fünfzig andalusischen Käsereien und den wichtigsten Herstellern mit Herkunftsbezeichnungen der iberischen Halbinsel besucht.

Dies gab der Vizepräsident für Infrastruktur und nachhaltige Raumplanung, Cristóbal Ortega, zusammen mit dem Bürgermeister von Teba, Cristóbal Corral, während der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ausgabe 2025 bekannt.

In diesem Zusammenhang erinnerte Ortega daran, dass der Käse-Markt in Teba zu einer Referenz für die Branche in Südspanien geworden ist, an der die besten Käsereien Andalusiens teilnehmen, viele davon mit dem Gütesiegel „Sabor a Málaga« (Geschmack von Málaga), aber auch mit anderen Ursprungsbezeichnungen wie Idiazábal, Manchego oder Mahón de Menorca.

Die 55 Marktstände werden am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Neben den Verkostungen und dem Direktverkauf von Käse können die Besucher typische lokale gastronomische Produkte wie Wurstwaren, Honig, Wein und Gebäck genießen.

Der Käse-Markt hat sich zu einer Veranstaltung entwickelt, die historisches Erbe, Gastronomie und Kultur miteinander verbindet und ein abwechslungsreiches Programm bietet. Die Besucher haben die Möglichkeit, an Routen zur Entdeckung des kulturellen Erbes der Region teilzunehmen, die Stadt mit dem Touristenzug als auch die bedeutendsten Denkmäler zu besichtigen, an Verkostungen teilzunehmen oder Workshops zur Käseherstellung zu besuchen.

Ebenso wird es eine organisierte Führung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Teba geben, darunter das Stadtmuseum, die Burg Castillo de la Estrella und die Kirche Iglesia de la Santa Cruz Real, mit einem öffentlichen Transportdienst, für deren Besuch öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

Programm der Aktivitäten

Am Samstag, dem 4. Oktober, wird um 11 Uhr der Gewinner des Wettbewerbs des besten handwerklich hergestellten Käses bekannt gegeben. Eine Jury aus renommierten Persönlichkeiten der lokalen und provinziellen Gastronomieszene wird die Preisträger auswählen. Anschließend findet ein Workshop zur Herstellung von Frischkäse unter der Leitung von Marina Gámez statt. Um die Mittagszeit wird eine Verkostung traditioneller Käsesorten für alle Besucher angeboten.

Am Sonntag, dem 5. Oktober, findet ab 12 Uhr ein Workshop zur Käseherstellung statt, gefolgt von einer geführten Verkostung von vier traditionellen andalusischen Käsesorten. Ab 17 Uhr wird der Preis an die Käserei verliehen, die im öffentlichen Wettbewerb „Wähle deine Lieblingskäserei« die meisten Stimmen erhalten hat.

Außerdem wird unter den Einwohnern der Gemeinde ein Konditorenwettbewerb veranstaltet, bei dem die besten Desserts, die mindestens eine Käsesorte enthalten, prämiert werden.