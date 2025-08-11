Waldbrand in Cortes de la Frontera stabilisiert

Blick auf das Gebiet, in dem das Feuer ausgebrochen ist.

Erneut hat ein Feuer in der Provinz Málaga für Aufregung gesorgt. Am frühen Sonntagnachmittag brach in der Gemeinde Cortes de la Frontera ein Waldbrand aus.

Wie die Waldbrandfeuerwehr Infoca über ihren Account auf X (früher Twitter) mitteilte, begannen ein mittelschwerer Hubschrauber, ein Löschfahrzeug, drei Gruppen von Waldbrandbekämpfern, ein Einsatztechniker und ein Umweltbeauftragter mit den Löscharbeiten in dem Gebiet. Gegen sechs Uhr nachmittags wurde das Team auf drei mittelschwere Hubschrauber, ein Löschfahrzeug, zwei Einsatztechniker, vier Gruppen von Waldbrandbekämpfern und einen Umwelttechniker erweitert.

Die Infoca teilte mit, dass der Brand um 18.40 Uhr stabilisiert war und die Arbeiten zur Beendigung und Löschung des Brandes fortgesetzt wurden.