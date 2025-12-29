Zweiter nach dem Unwetter vermisster Mann in Alhaurín el Grande leblos aufgefunden

Irene Quirante Montag, 29. Dezember 2025 Teilen

Die Suche ist auf die denkbar schlechteste Weise zu Ende gegangen. Der zweite Anwohner, der während des Unwetters am Samstag in Alhaurín el Grande vermisst wurde, wurde Montagmorgen tot an der Mündung des Flusses Fahala in der Gemeinde Cártama gefunden. Er hieß Francisco Antonio und war der Besitzer eines bekannten Cafés in dem Dorf.

Am Sonntagmorgen schrillten die Alarmglocken, als die Guardia Civil und die örtliche Polizei einen Großeinsatz wegen des Verschwindens von zwei Anwohnern im Alter von 53 und 54 Jahren einleiteten, die am späten Samstagabend verschwunden waren, nachdem sie gegen 21 Uhr ein Lokal in Camino de Málaga verlassen hatten.

Beide waren Jugendfreunde, wie diese Zeitung erfahren hat. Der erste von ihnen wurde gestern Nachmittag tot im Fluss Fahala, ebenfalls in der Gemeinde Cártama, gefunden. Sein Name war Francisco und er arbeitete als Studienleiter an der Sekundarschule Los Montecillos in Coín.

Einige Stunden zuvor, in den ersten Stunden der Suche, fand die örtliche Polizei den Lieferwagen, in dem die beiden Opfer unterwegs waren, am Ufer des Flusses. Das Fahrzeug wies erhebliche Schäden auf.