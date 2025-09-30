Konkurrenz durch E-Commerce: China-Läden in der Provinz Málaga müssen sich neu erfinden

Susana Zamora Málaga Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Von Nähnadeln bis hin zu Werkzeugen, Dekoration, Küchenartikeln, Spielzeug, Ladegeräten für Mobiltelefone und allen grundlegenden Utensilien für Haus und Büro. Ende der 90er Jahre wuchsen die chinesischen Basare in Málaga dank eines Geschäftsmodels, der eine Vielzahl von Produkten zu erschwinglichen Preisen anbot, die man praktisch zu jeder Tageszeit kaufen konnte.

Zwei Jahrzehnte später haben der Wandel der gesellschaftlichen Gewohnheiten, die Konkurrenz der großen Supermärkte und das Aufkommen von E-Commerce-Plattformen wie Amazon, Aliexpress, Temu und Shein ihren Tribut gefordert, und die Unternehmer suchen nach Alternativen, um sich an die neuen Zeiten anzupassen. Denn was früher durch den Gang zum «Chino» erledigt wurde, lässt sich heute noch schneller und bequemer per Mausklick vom Sofa aus erledigen, und was früher zu einem Spottpreis zu haben war, ist durch die Inflation und immer höhere Mieten sowie steigende Wasser- und Stromrechnungen teurer geworden.

Die Basare sind nicht mehr so attraktiv und wettbewerbsfähig wie früher, ebenso wenig wie die chinesischen Restaurants, die jetzt asiatische und sogar japanische Gerichte auf ihre Speisekarten setzen, um neue Kundschaft anzulocken und sich über Wasser halten zu können.

Inmitten eines Prozesses der Neuerfindung brechen die neuen Geschäftsmodelle mit dem Stereotyp, an das sich diese Unternehmer gewöhnt haben. Die chinesischen Unternehmer behaupten aber weiterhin ihre Rolle in der lokalen Wirtschaft mit neuen Angeboten: Tapas-Bars, Nagelstudios, Friseure und Bekleidungsgeschäfte. Ge, ein chinesischer Geschäftsmann, war ein Visionär, als er vor 15 Jahren beschloss, in der Calle Pelayo in Málaga ein Modegeschäft zu eröffnen. «Es gab keine ähnlichen Geschäfte in der Gegend, und ich dachte, das könnte funktionieren.

Vor 24 Jahren kam er nach Spanien, und nachdem er acht Jahre in Barcelona verbracht hatte, zog er nach Málaga mit seiner Familie. Seitdem betreibt er das Geschäft für Unterwäsche Lencería Mabi. Es läuft nicht schlecht, sagt er. «Es könnte schlimmer sein, denn die Leute kaufen immer mehr im Internet. Das Gute ist, dass mein Laden in einem Viertel liegt, in dem viele ältere Menschen leben, und die kommen immer noch gerne herein, fassen die Kleidung an und probieren sie an», erklärt er in einfachem Spanisch. Trotz der Schwierigkeiten versichert er uns, dass es eine «gute Entscheidung» war.

Susana (wie sie lieber genannt wird), die vor zehn Jahren aus Shanghai nach Málaga kam, hält sich mit ihrem Basar vor dem Hospital Civiil dank der Treue einer Kundschaft, die diesen Laden immer wieder aufsucht, vor allem jetzt, zu Beginn des Schuljahres. «Die Familien kommen, um Dinge für die Schule zu kaufen und andere Dinge mitzunehmen», fasst sie das Wesen des Geschäfts zusammen, das immer noch rentabel ist, aber weniger Gewinnspanne übrig lässt: «Wenn ich will, dass die Leute immer wieder kommen, muss ich die Preise niedriger ansetzen», erklärt die resignierte Geschäftsfrau, die nicht daran denkt, den Sprung zu einer anderen Art von Geschäft zu machen.

Der Unternehmergeist dieser Nationalität (8.237 Chinesen sind in der Provinz Málaga registriert, davon 3.342 in der Provinzhauptstadt, gemäß den bis 2024 aktualisierten Daten des INE) spiegelt sich in den Daten der Union der Freiberufler und Selbstständigen (UPTA) wider, da er in diesem System am stärksten ausgeprägt ist, konkret sind 14 % der ausländischen Mitglieder der RETA in Spanien chinesischer Herkunft (66.515). Darüber hinaus sind mehr als die Hälfte der chinesischen Staatsbürger im erwerbsfähigen Alter (55 %) Unternehmer, während 45 % angestellt sind, womit China die einzige Gemeinschaft ist, in der es mehr Selbstständige als Angestellte in Spanien gibt.

Eduardo Abad, Präsident der UPTA, erkennt die Fähigkeit dieser Unternehmer an, sich neu zu orientieren und zu erfinden, die es geschafft haben, ihre Anstrengungen auf den Dienstleistungssektor zu richten, der heute der wichtigste Bereich ist, in dem sich neue wirtschaftliche Aktivitäten konsolidieren«, sagt er.

Das ist der Fall von Kelly, die vor dem Sommer ihren Schönheitssalon in der Calle Esperanto eröffnete: Nails Arte, und sich damit dem Maniküre- und Pediküre-Boom in einer Gegend mit viel Konkurrenz anschließt. «Wir bedienen eine Nachfrage mit einem Service, der uns von anderen abhebt», sagt die 35-jährige Geschäftsfrau, die vor zwei Jahrzehnten aus Zhejiang nach Spanien kam, um ihren Eltern zu folgen, die damals ein chinesisches Restaurant betrieben. «Jetzt haben sie mehr asiatische Produkte in ihre Speisekarte aufgenommen, obwohl sie immer noch die klassischen chinesischen Gerichte anbieten. Das ist verständlich, denn die Kunden haben sich an die neuen Geschmacksrichtungen gewöhnt. Es ist wie damals, als ich in Spanien ankam und meine Mutter mir ein Sandwich mit Serrano-Schinken gab. »Damals mochte ich es nicht, jetzt liebe ich es«, sagt sie.