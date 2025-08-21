Málaga liegt wegen Terral an der Spitze der Höchsttemperaturen in Spanien, aber die Hitze wird bald nachlassen

Enrique Miranda Málaga Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

Während ein Großteil Spaniens die anhaltende Hitzewelle der letzten zwei Wochen bereits hinter sich gelassen hat - sie begann diese Woche nach 16 Tagen abzuflauen - ist in Málaga das Gegenteil der Fall. Die Provinz war in dieser Woche landesweit Spitzenreiter bei den Höchsttemperaturen. So wurden am Montag die höchsten Temperaturen Spaniens in Coín (39,8ºC), in der Stadt Málaga (38,7ºC) und am Flughafen Málaga (38,6ºC) gemessen. Während die Temperaturen auf der gesamten Halbinsel sanken, stiegen sie in der Provinz Málaga aufgrund des Inlandwindes ('Terral') an. Aus diesem Grund wurde am Dienstag die orangene und am Mittwoch die gelbe Warnstufe ausgerufen. Der Höchstwert wurde am Mittwoch in der Hauptstadt mit 36,9 erreicht.

Am Donnerstag wird der Terral die Atmosphäre weiter aufheizen, aber die Temperaturen beginnen zu sinken. Es gibt keine Warnungen mehr vor starker Hitze in Málaga und die Höchsttemperaturen bleiben bei 35 Grad in der Hauptstadt oder 34 Grad in Torremolinos oder Alhaurín de la Torre. Die Thermometer werden sich nicht mehr der 40-Grad-Marke nähern und selbst im Landesinneren, wie in Ronda oder Antequera, werden die Höchsttemperaturen zwischen 32 und 33 Grad liegen. «An diesem Donnerstag setzt sich der Terral in den üblichen Gebieten der Provinz Málaga fort, am Nachmittag wird es auf Südost umschlagen», erklärt José Luis Escudero in seinem Blog Tormentas y Rayos .

Der Abwärtstrend der Temperaturen wird sich am Wochenende und in der Endphase der Feria von Málaga fortsetzen; es wird erwartet, dass die Höchsttemperaturen um fast 10 Grad niedriger sein werden als in den letzten Tagen und bei 27-28 Grad liegen werden.