Nicht nur ein Aphrodisiakum: Alles über Austern und wo man sie in Málaga genießen kann

Paloma Cremades Málaga Samstag, 23. August 2025

Was früher nur den anspruchsvollsten Gaumen oder besonderen Orten vorbehalten war, ist nun Teil eines Trends, der in immer mehr Lokalen und Restaurants Einzug hält, die sich ganz dem jodhaltigen, frischen und eleganten Geschmack der Austern verschrieben haben. Sie integrieren die Auster nicht nur als Luxusprodukt, sondern auch als unverzichtbare gastronomische Erfahrung in ihre Speisekarte.

Austern gehören zur Familie der Muscheln, die in Salzwiesen und Flussmündungen gezüchtet werden, wo Salz- und Süßwasser aufeinandertreffen.

Sie sind bekannt für ihre fleischige Konsistenz und den ausgeprägten Umami-Geschmack, jenen fünften Geschmack, der nicht salzig ist, aber den Salzgehalt anderer Zutaten hervorhebt.

Die Hauptanbaugebiete liegen in Frankreich, Irland und Galicien, obwohl sie inzwischen weltweit konsumiert werden. In Cádiz und in der Bucht von San Fernando findet man auch die für die Region typische krause Auster, die je nach Region als «Ostión» oder «Ostrón» bezeichnet wird.

Wie werden Austern gegessen?

Die klassischste Art, Austern zu essen, ist roh, geöffnet und auf Eis serviert. Manche beträufeln sie mit Zitronensaft, Puristen jedoch lassen sie unverändert. Darüber hinaus gibt es gebackene, panierte und als Ceviche zubereitete Austern, die auch, besonders in der Fusionsküche, mit japanischen Saucen und sogar mit Bloody Mary serviert werden.

Zu den Speisen passen am besten trockene Weißweine, Sekt oder Champagner, da sie den Gaumen reinigen und die salzigen Noten der Muschel unterstreichen.

Klassifizierung nach Nummern

Bei der Bestellung von Austern ist zu beachten, dass sie nach Größe klassifiziert werden:

Nr. 5 Sehr klein (20-40 g.)

Nr. 4 Klein (40-60 g.)

Nr. 3 Mittel (60-80 g.)

Nr. 2 Groß (80-100 g.)

Nr. 1 Sehr groß (über 100 g.)

Bei der konkaven Auster Crassostrea gigas, die vor allem in Frankreich und Galicien verbreitet ist, kann die Klassifizierung leicht variieren.

Spaßfakt: Aphrodisiaka seit der Antike

Austern stehen seit Casanova, der jeden Morgen ein Dutzend zum Frühstück gegessen haben soll, in dem Ruf, ein Aphrodisiakum zu sein. Jenseits des Mythos ist die Wahrheit, dass sie Zink enthalten, ein Mineral, das die Testosteronproduktion und die Energie im Körper fördert, was diesen Ruf über die Jahrhunderte hinweg genährt hat.

Dieser neue Trend zeigt, dass die Gastronomie Málagas lebendiger ist denn je: offen für Innovationen, ohne ihre Wurzeln zu verlieren, und bereit, denjenigen, die sich trauen, einen einzigartigen Genuss zu bieten. Liebhaber von Meeresfrüchten sagen nicht umsonst: Es gibt ein Leben vor und nach der ersten Auster.

Wo man in der Stadt Málaga gute Austern essen kann

In Málaga hat sich die Auster von einem seltenen Luxus zu einem beliebten Angebot entwickelt, das man auf Terrassen, in Fischlokalen und typischen Restaurants genießen kann. Sur Deutsche Ausgabe stellt vier Orte vor, an denen man sie unbedingt probieren sollte:

La Bocaná

Calle Cañón, 7, Málaga.

Das neben der Kathedrale gelegene La Bocaná verfügt über eine der besten Bars des Zentrums. José Luis bietet einen tadellosen Service, während Elías Tang zusammen mit seiner Frau Yohana für die Speisekarte verantwortlich sind. Die ausgewogenen Kreationen mit Austern sollte man unbedingt probieren, aber auch die übrigen Gerichte überraschen mit einer Küche auf hohem Niveau für jedermann.

Wir empfehlen: Austern mit Bloody Mary, zubereitet mit Trajinaro, was ihnen eine besondere Note verleiht.

Elías Tang, Sieger der dreizehnten spanischen Meisterschaft der Austernöffner im Jahr 2021, erkennt sofort, welche Austernkombination er Ihnen anbieten sollte, sobald Sie das Lokal betreten.

El Caleño

Paseo Marítimo de Pedregalejo, 49, Málaga

Dieser Chiringuito in Pedregalejo ist eine Referenz für Espetos, Pescaíto Frito und Meeresfrüchte. Auch Austern gehören hier zum Angebot, schlicht, frisch und ohne Schnörkel zubereitet. Die Qualität der Produkte ist hier das Motto. Fabio und Carolina haben es geschafft, die Tradition von El Caleño fortzuführen und neue Akzente zu setzen, ohne dabei Abstriche in der Qualität zu machen.

Wir empfehlen die frisch geöffneten Austern, auf Eis serviert und mit Zitrone. Keine Saucen oder Toppings: Hier schmeckt man die Auster so, wie sie aus dem Meer kommt.

Dieses Restaurant ist ideal für diejenigen, die Austern am Meer genießen möchten, mit den Füßen im Sand und einem Glas gekühlten Weißwein.

Die Medusa

Calle Bolsa, 3, Málaga

Im Herzen der Altstadt präsentiert La Medusa Austern auf Eis, serviert mit einer eleganten Präsentation. Als erste Austernbar Málagas steht die Auster im Mittelpunkt einer sorgfältig kuratierten Speisekarte.

Wir empfehlen: Especial Sorlut nº 2 al natural. Das Angebot wird durch Verkostungen mit Cava Paarung ergänzt.

La Medusa bietet 13 verschiedene Austernsorten an, begleitet von einer umfangreichen Weinkarte.

Yu-go

Calle Pacífico, 38, Málaga

Dieses Restaurant verbindet japanische Küche mit mediterranen Einflüssen. Chefkoch Dayron setzt auf eine kreative Küche, die mit ausgewogen Kreationen überzeugt, wie zum Beispiel die Auster mit frischem Ingwer und Ponzu-Sauce. Wenn Sie sich von ihm überraschen lassen, wird er sicher sofort ein neues Rezept kreieren, das Sie probieren können.

Wir empfehlen: Austern-Acevichada mit Yuzu-Kaviar. Dies ist der Favorit des Chefkochs, da der Belag nicht mit der Auster gegessen wird. Man schmeckt jedes Aroma einzeln, wobei eine überraschende Harmonie entsteht.

Asiatisch-mediterrane Fusion. Eine kreative Küche, die dabei nie die Essenz frischer Produkte verliert.