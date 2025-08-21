«Das Schlimmste an der Feria sind betrunkene Personen»

Cristina Pinto Málaga Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

Ganz in Schwarz gekleidet und vor den Toren von 'El patio de Antojo'. So ist das tägliche Outfit von Aldo Ramón, einem von Hunderten von Türstehern, die in den Festzelten des Cortijo de Torres arbeiten und Teil all der Menschen sind, die die Feria de Málaga ausmachen. Er kommt gegen vier Uhr nachmittags und geht erst zur Schließungszeit zwischen sechs und sieben Uhr morgens.

Während des gesamten Arbeitstages werden die endlosen Warteschlangen dank der Herzlichkeit einiger Stammkunden dieses Festzeltes erträglicher: «Viele der Besucher behandeln mich sehr gut, wir unterhalten uns und und sie erzählen mir Anekdoten über die Feria. Es gibt Stammkunden aus unserem Lokal im Soho, und wir kennen uns fast alle», erklärt Aldo.

Er kam 2016 aus Kuba nach Spanien und arbeitet seit 2017 als Türsteher auf der Feria in Málaga. Er gibt zu dass er viele Stunden auf den Beinen ist und dass die Feria einen großen Zustrom von Freundesgruppen mit sich bringt, die manchmal mehr getrunken haben, als sie sollten. «Das ist das Schwierigste, das Schlimmste an der Arbeit auf der Feria ist, sich mit den Gruppen von Leuten herumzuschlagen, die sehr betrunken ankommen, weil sie nicht vernünftig sind und nicht verstehen, dass man die anderen Leute respektieren muss, die die Feria in unserem Festzelt wirklich genießen», sagt Aldo.

«Die einzigen freien Momente sind dazu da, sich auszuruhen und Kraft zu tanken, um weiterzumachen». Seine Kollegen sind in diesen Tagen seine Rettung: «Die Arbeit ist intensiv, aber dank der Kollegen und Freunde, die wir im Festzelt haben, ist sie erträglich. Letztendlich müssen wir uns alle gegenseitig unterstützen, denn es sind viele Stunden und viele Arbeitstage. In Wirklichkeit gefällt mir an der Feria am besten, dass ich eine gute Zeit mit meinen Kollegen verbringen kann», sagt der Türsteher.

Aldo und seine Kollegen, die für Sicherheit und Spaß auf der Feria de Málaga sorgen, haben noch ein paar Tage vor sich. Die Hitze und die betrunkenen Menschen sind das Schlimmste an der Arbeit, aber letztendlich ist es die gute Stimmung unter den Kollegen, die die Strapazen auf der Feria wettmacht. «Ich denke lieber nicht daran, wie lange es noch dauert, und versuche, jeden Tag so gut wie möglich zu gestalten».