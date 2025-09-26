Die komplette Renovierung des Mercado de Bailén-Markt in Málaga wird drei Millionen Euro kosten

Chus Heredia Málaga Freitag, 26. September 2025 Teilen

Die umfassende Sanierung des Mercado de Bailén schreitet zügig voran, wird aber teurer als geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund drei Millionen. Euro einschließlich Steuern, nachdem das Budget aufgrund unvorhergesehener Erfordernisse geändert wurde, und zwar sowohl bei den baulichen Anlagen als auch bei den Fassaden, den allgemeinen Installationen und den Elektro- und Energiesystemen.

Dies geht aus einer Vertragsänderung im Wert von 373.000 Euro (2,28 % über dem ursprünglichen Betrag) inklusive Steuern hervor, die grundsätzlich keinen Einfluss auf die festgelegten Fristen hat. Konkret sollten die Arbeiten innerhalb von 18 Monaten nach Unterzeichnung des Protokolls über die Neuplanung durchgeführt werden, was am 24. Juni letzten Jahres geschah, sodass das Gebäude bis Weihnachten renoviert sein sollte.

Die Arbeiten finden parallel zum Betrieb eines Marktes statt, dessen Besucherzahlen seit mehreren Jahren rückläufig sind und der nun durch diese Initiative wiederbelebt werden soll.

Der Prozess zur Renovierung des Gebäudes war mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Bei einem zweiten Versuch, den Auftrag zu vergeben, wurde Actüa-Herysan als Auftragnehmer ausgewählt.

Rückgang der Aktivität

Diese Einrichtung war eine der dynamischsten Märkte der Stadt, aber in den letzten Jahren ist ihre Aktivität stark zurückgegangen, so dass etwa 54 der 127 Stände geschlossen wurden, was 40 % der Gesamtzahl entspricht, wie aus dem technischen Dokument hervorgeht, das als Grundlage für die Ausschreibung diente.

«Die Modernisierung und funktionale Anpassung des Marktes wird vorangetrieben, indem sein Erscheinungsbild sowohl außen als auch innen durch eine umfassende Renovierung vereinheitlicht wird. Außerdem wird eine neue Aufteilung des Marktes vorgenommen, um seinen Betrieb wiederzubeleben», heißt es in dem Text weiter.

Zu den geplanten Maßnahmen gehört die Verlegung der derzeit besetzten, aber verstreuten Stände an freie Standorte und deren Konzentration auf zwei Bereiche. Außerdem wird es eine neue Längsachse zwischen den Ständen geben, die den Publikumsstrom entlasten wird. Dadurch können viele Stände an Ecken angeordnet und die Verkaufsfläche vergrößert werden.

Details zu den Bauarbeiten

Das Projekt sieht auch eine Umstrukturierung der Anordnung der Stände vor, um neue Räume zu schaffen. Es werden offene Bereiche geschaffen, von denen einer, wie in anderen Märkten auch, eine zentrale Rolle für den Gastronomiebereich spielen wird. Er wird 280 Quadratmeter groß sein. Dieser neue Bereich wird von einer Pergola mit schallabsorbierenden Lamellen aus recyceltem Material überdacht, die den neuen, sehr hellen Innenplatz akustisch dämpfen und klimatisieren wird

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt, der gefördert werden soll, ist die Schaffung von Räumen für Aktivitäten, Veranstaltungen, Produktwerbung, Nachbarschaftsaktivitäten usw.

Um das Erscheinungsbild des Gebäudes zu modernisieren, wird die Hauptfassade mit großen Fenstern zur Straße hin geöffnet, um Licht ins Innere zu lassen und den Blick von dem offenen Bereich auf die Straße zu ermöglichen.

Die Arbeiten werden durch neue Toiletten und eine vollständige Renovierung der Fassade ergänzt. Die Aktionen wurden in sechs Phasen unterteilt, um den Umzug der Stände zu organisieren und die Auswirkungen der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten.