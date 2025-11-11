Die Megayacht des Google-Mitbegründers legt in Malaga an

Die große Yacht «Dragonfly», die dem Mitbegründer von Google gehört, liegt in Málaga vor Anker.

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 11. November 2025

Wenn Sie nicht gerade in der Welt der Technologie zu Hause sind, wird Ihnen der Name Sergey Brin nicht bekannt vorkommen. Aber dieser russisch-amerikanische Informatiker und Unternehmer war zusammen mit seinem bekanntesten Partner Larry Page der Mitbegründer von Google, der weltweit meistgenutzten Suchmaschine.

Laut Forbes verfügt Brin über ein geschätztes Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar, von dem ein «kleiner» Teil dieser Tage in Málaga zu sehen ist. Es handelt sich um seine Megayacht «Dragonfly» (Libelle), die sich derzeit auf einem technischen Zwischenstopp im Hafen von Málaga befindet. Aufgrund ihrer Größe - 142 Meter Länge und 20 Meter Breite - musste sie im Dock des Dique de Levante neben dem Restaurant Trocadero Casa de Botes festgemacht werden.

Dieser maritime Riese ist diskret und zieht unauffällige Farben den üblichen Protzereien vor.

Dieser Liegeplatz wurde früher von einigen der größten und luxuriösesten Privatboote der Welt genutzt, und dieses Boot gehört zu den 20 größten in der Branche. Trotzdem ist es auf den ersten Blick nicht leicht zu erkennen, sowohl wegen des unscheinbaren Namens als auch wegen der Farben des Rumpfes, der in einem fast militärischen Grau gestrichen ist, das im Kontrast zu den helleren Tönen anderer ähnlicher Schiffe steht.

Nach Informationen der Fachwebsite Superyachtfun wurde das Schiff erst vor zwei Jahren für fast 400 Millionen Euro in der berühmten deutschen Werft Lürsen gekauft, wo es unter dem Namen Alibaba im Auftrag eines russischen Oligarchen gebaut worden war. Das Schiff gehörte zu den Projekten, die von den internationalen Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine betroffen waren. Die Kosten für die Instandhaltung belaufen sich auf rund 40 Millionen pro Jahr.

Dies ist die Libelle

Praktischerweise kann das Schiff maximal 18 Passagiere in 9 großen Kabinen beherbergen, die von einer Besatzung bedient werden, die je nach Zeit zwischen 40 und 50 Fachleuten besteht. Das Schiff verfügt über 2.000 Quadratmeter Innenraum und 1.000 Quadratmeter Außenbereiche.

Dragonfly« ist mit zwei Hubschrauberlandeplätzen ausgestattet, die dem Eigner und seinen Gästen das Ein- und Aussteigen erleichtern. Außerdem gibt es mehrere Swimmingpools und hochmoderne Unterhaltungsmöglichkeiten sowie vier großzügige Terrassen zum Entspannen, Essen und geselligen Beisammensein, sowohl drinnen als auch draußen.

Das Schiff zeichnet sich auch durch sein diesel-elektrisches Hybrid-Antriebssystem aus, das von einem Azimuth-Elektromotor unterstützt wird und zu den sparsamsten gehört. Es kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 24 Knoten fahren.