Die Messe Outlet Málaga kehrt ins Kongresszentrum von Torremolinos zurück

Isabel Méndez Torremolinos Donnerstag, 6. November 2025

Mode für jedermann, Accessoires, Wohnaccessoires, Gadgets, Sportartikel und -zubehör sowie Tausende von anderen Artikeln. Die Messe Stock! Outlet Málaga findet dieses Wochenende wieder im Palacio de Congresos in Torremolinos statt.

Die Veranstaltung findet vom 7. bis 9. November von 10 bis 21 Uhr statt. Angekündigt sind Rabatte von bis zu 80 % auf eine Reihe von Produkten. Der Eintritt kostet 2 Euro (für Kinder unter 12 Jahren kostenlos) und das Parken auf dem Gelände ist kostenlos.

In diesem großartigen Outlet gibt es auch Stände mit Kosmetika und Make-up von führenden Marken und Accessoires wie Sonnenbrillen, Modeschmuck, Taschen und Rucksäcke oder Schmuck. Außerdem können Sie durch Ihre Teilnahme an der Verlosung von 500 Euro teilnehmen.