Eine der größten Megayachten der Welt wählt erneut Málaga für ihren Zwischenstopp

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 8. August 2025 Teilen

Sie hat Gefallen an Málaga und der Costa del Sol gefunden. Auch wenn unklar bleibt, welche Gäste an Bord sind, ist eines sicher: Luxus ist garantiert. Ihr Name ist Yas und sie ist so groß, dass sie vertäut am Liegeplatz im Megayachthafen von Málaga gleich neben der Farola die Attraktion der Einkaufsmeile Muelle Uno ist.

Der schwimmende Koloss mit seinen 141 Metern Länge zählt zu den größten Schiffen, die je den Hafen von Málaga passiert haben, und gehört zugleich zu den sichersten weltweit, ausgestattet mit diversen Abwehrsystemen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Schiff die Hauptstadt der Provinz Málaga als Zwischenstopp wählt, dies geschah bereits bei mindestens zwei früheren Gelegenheiten und fast immer im Mai, was darauf hindeutet, dass die Megayacht meist nur mit der Besatzung unterwegs war. Nun, im August, mitten in der Hochsaison, ist es wahrscheinlich, dass die Yas eine Gruppe sehr wichtiger Passagiere an Bord hat, deren Identität bisher nicht bekannt ist

Die Yas ist eine der offiziellen Freizeityachten des Königshauses der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Das Boot gehört Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prinz von Dubai und der Emirate. Der 42-jährige Aristokrat, besser bekannt als Fazza, ist in den sozialen Medien sehr aktiv ist und hat dort mehr als 12 Millionen Follower.

Das Schiff wurde ursprünglich im Jahr 1978 als Fregatte der niederländischen Marine unter dem Namen HNLMS Piet Hein gebaut und später an die Marine der Vereinigten Arabischen Emirate verkauft, wo sie immer noch militärisch genutzt wird, und erhielt den Namen Al Emirat, wie auf verschiedenen nautischen Webseiten nachzulesen ist.

Anschließend wurde die Fregatte zwischen 2011 und 2015 auf der ADMShipyards in Abu Dhabi komplett überholt und in die heutige private Superyacht Yas verwandelt. Ihr Äußeres besticht nicht nur durch seine Dimensionen, sondern auch durch die markante himmelblaue Verglasung der vorderen Decks.

Die Yacht kann mehr als 60 Passagiere und 56 Besatzungsmitglieder aufnehmen. Zu ihren Hauptmerkmalen gehören ein Hubschrauberlandeplatz, mehrere Swimmingpools, ein Spa und vor allem die modernsten Hightech-Navigations- und Sicherheitssysteme. Der Marktwert liegt bei fast 200 Millionen Euro.

Im Prinzip wird die Yas noch bis Mitte August im Hafen liegen, und für Yacht-Enthusiasten ist es ein guter Grund, in diesen Tagen zur Muelle Uno zu kommen, um eine der luxuriösesten Yachten der Welt aus der Nähe zu betrachten.