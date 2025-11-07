Warteschlangen für das neue Passkontrollsystem am Flughafen Málaga

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 7. November 2025 Teilen

Die Umstellung auf das neue Grenzkontrollmodell der Europäischen Union am Flughafen Málaga-Costa del Sol seit dem 20. Oktober verlief relativ reibungslos. Bis zum 7. November, als eine Ansammlung von Passagieren, die hauptsächlich ins Vereinigte Königreich wollten, dazu führte, dass Dutzende von Menschen mehr als eine Stunde warten mussten, um ihre Pässe zu validieren. Normalerweise dauert dieser Vorgang laut Vielfliegern maximal 15 bis 30 Minuten.

Mehrere Betroffene haben sich an diese Zeitung gewandt, um auf die angespannte Lage hinzuweisen, die gestern aufgrund der Angst vieler Passagiere entstanden ist, in der langen Schlange stecken zu bleiben und ihren Flug zu verpassen. Deshalb haben sie mehr Personal und Mittel gefordert, damit diese Formalitäten so schnell wie möglich erledigt werden können. „Viele Menschen waren verzweifelt, weil sie Angst hatten, dass sie ihre Flüge verpassen würden. Das darf an einem erstklassigen Touristenflughafen wie dem der Costa del Sol nicht passieren«, sagten sie.

Auf diese Beschwerden angesprochen, räumten die Verantwortlichen des Flughafens Málaga ein, dass es am Donnerstag «gelegentlich zu etwas längeren Wartezeiten als üblich» gekommen sei. Die Verantwortlichen konnten weder die Dauer der Verzögerung noch die genauen Ursachen dieser Situation klären, die in jedem Fall im Zusammenhang mit der Einführung der neuen EU-Grenzkontrollen steht. „Die Einführung läuft bereits seit mehreren Tagen und bisher verlief alles reibungslos«, behaupten sie, geben jedoch zu, dass es während der Einführungsphase dieses neuen Verfahrens „zu Unannehmlichkeiten kommen kann«.

„ETIAS (Europäisches Reiseinformations- und Genehmigungssystem) wurde am 20. Oktober eingeführt und entwickelt sich normal, was jedoch nicht ausschließt, dass es zu bestimmten Zeiten zu einer gewissen Überlastung kommen kann«, erklärte die Unterdelegation der Regierung. Diese Kontrollen werden von Beamten der Nationalpolizei durchgeführt.

Der Brexit hat das Reisen für Briten erschwert, „die sich nicht immer bewusst sind, dass sie sich nicht mehr im Schengen-Raum befinden«.

Darüber hinaus wies die Behörde darauf hin, dass diese Situation vor allem britische Staatsbürger seit dem Brexit betrifft, die sich „nicht immer bewusst sind, dass sie sich nicht mehr im Schengen-Raum befinden« (dem EU-Vertrag ohne Binnengrenzen, der sie dazu verpflichtet, wie Reisende aus anderen Nicht-EU-Ländern Passkontrollen zu durchlaufen). „Es wäre notwendig, Aufklärungsarbeit zu diesem Thema zu leisten«.

Worum handelt es sich dabei?

Trotz der anfänglichen Unannehmlichkeiten betonte der Flughafen jedoch die Vorteile, die das neue System für Reisende, insbesondere für Vielflieger, mit sich bringen wird. Darüber hinaus werde es den EU-Ländern mehr Sicherheit in Bezug auf Personen geben, die in die EU einreisen möchten.

Europa hat eine Frist von 180 Tagen für die vollständige Umsetzung gesetzt, die am 10. April 2026 endet. Das sogenannte Einreise-/Ausreisesystem (Entry-Exit-System, EES) ist ein automatisiertes IT-Verfahren, das die Ein- und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen in den Schengen-Raum erfasst. Das Innenministerium investiert 83 Millionen Euro, um alle spanischen Grenzübergänge, die weiterhin in die Zuständigkeit der Nationalpolizei fallen, an die neuen technischen Anforderungen anzupassen, während die Guardia Civil ihre fiskalischen Aufgaben behält.

Das EES erfasst die Daten aus den Reisepässen, das Foto, die Fingerabdrücke sowie das Datum und den Ort der Ein- oder Ausreise und ersetzt das herkömmliche manuelle Abstempeln der Reisepässe durch eine digitale Registrierung. Zu diesem Zweck sind die Grenzübergänge mit speziellen IT-Geräten ausgestattet, die die Daten aus diesen Dokumenten scannen und die übrigen Identifikationsdaten automatisch erfassen.

Während dieser sechsmonatigen Übergangsphase wird das EES parallel zum herkömmlichen manuellen Abstempeln von Pässen eingesetzt, das nach der vollständigen Inbetriebnahme des Systems wegfallen wird. Das neue Verfahren wird dann die Wartezeiten an den Kontrollstellen verkürzen, zuverlässige Daten über Grenzübertritte liefern und die Ermittlung von Personen ermöglichen, die die maximale Aufenthaltsdauer überschritten haben. Bei Vielreisenden werden die biometrischen Daten nur beim ersten Mal erfasst, sodass die Grenzüberquerung in Zukunft schneller und reibungsloser vonstattengeht.