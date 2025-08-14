Fünf Ultras der Frente Bokerón nach Schlägerei vor dem Pferdesportclub von Málaga festgenommen

María José Díaz Alcalá Málaga Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat eine Schlägerei aufgeklärt, bei der ein junger Mann vor dem Pferdesportclub Club Hípico in Málaga bei dessen Schließung bewusstlos wurde. Die Beamten haben fünf Ultras des FC Málaga verhaftet, die das Opfer und seinen Begleiter, der weniger schwer verletzt wurde, verprügelt hatten, nachdem ein Angestellter des Lokals aufgrund der Tätowierung, die einer von ihnen trug, erkannte, dass es sich bei diesen Jungen um Fans von Deportivo de La Coruña handelte und die Mitglieder der Frente Bokerón (ein als rechtsradikal bekannter Fanclub des FC Málaga) anspornte.

Der Vorfall ereignete sich am 12. Juli, kurz nach 22 Uhr, als der Isla Pool Club, eine Freizeiteinrichtung innerhalg des Pferdesportclubs, gerade seine Türen schloss und die Kunden das Lokal verließen. Die Angreifer näherten sich ihrem Opfer auf einer freien Fläche, die den Besuchern des Clubs als Parkplatz dient, außerhalb des Lokals.

Ohne ein Wort zu sagen, so die verschiedenen von dieser Zeitung befragten Quellen, begann die Gruppe, die Fans von Deportivo de La Coruña, die in der Stadt Urlaub machten und in dem Isla Pool Club gefeiert hatten, zu treten und zu schlagen. Mindestens acht Anrufe gingen bei den Rettungsdiensten ein und berichteten von der Schlägerei und dass einer der Beteiligten am Boden lag und aus der Nase blutete.

Die Notrufnummer 112 Andalusien rief daraufhin die örtliche Polizei an sowie die Nationalpolizei. Die Rettungssanitäter trafen ebenfalls am Einsatzort ein und bestätigten, dass der Verletzte in das Hospital Regional de Málaga verlegt worden war.

Nach der Version, die dieser Zeitung von einem Mitglied des Clubs gegeben wurde, versuchten die Mitglieder der Frente Bokerón, den Club eine halbe Stunde vor Ladenschluss zu betreten, wurden aber vom Sicherheitspersonal abgewiesen, das daraufhin versuchte, den Streit zu schlichten und einen Krankenwagen für den Verletzten zu mobilisieren. Die Ermittlungen hatten jedoch ergeben, dass ein Angestellter des Komplexes, der Überwachungs- und Sicherheitsarbeiten durchführte, die Touristen im Inneren des Lokals aufgenommen hatte, möglicherweise um das Tattoo seinen Kumpanen zu zeigen, und es über ein soziales Netzwerk verbreitet hatte.

Die Ermittler führen dies als Auslöser für die Aggression an, die ohne Worte stattfand, da diese Fans gegensätzliche politische Ideologien vertraten und bereits zuvor in Auseinandersetzungen wegen öffentlicher Ruhestörung verwickelt waren.

Dank der Zusammenarbeit mit der Brigade der Kriminalpolizei der Provinz und der Einheit für Überwachung und operative Unterstützung ist es der Polizei gelungen, die Verdächtigen zu verhaften, die der zuständigen Justizbehörde wegen ihrer mutmaßlichen Verantwortung für die Straftaten der Körperverletzung mit Missbrauch der Überlegenheit und des Hassdeliktes. Das Provinzpolizeipräsidium hat mitgeteilt, dass die Operation in Erwartung weiterer Identifizierungen und Verhaftungen noch nicht abgeschlossen ist.