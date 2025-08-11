Geschäftsleute in Málagas Industriegebiet Guadalhorce warnen vor einer Zunahme der Prostitution

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 11. August 2025 Teilen

Der Verband der Gewerbegebiete von Málaga Apoma hat am heutigen Montag Alarm geschlagen über die Zunahme der Prostitution im Gewerbegebiet Guadalhorce. Es gebe «einen besorgniserregenden Aufschwung», so die Unternehmensgruppe, der im Laufe dieses Jahres «besonders gravierend» geworden sei und sich in Straßen wie Concepción Arenal und der Gegend um die Zughaltestelle Guadalhorce oder im Bereich des Recyclinghofs ausbreitet. Apoma hat einige Bilder veröffentlicht, die am vergangenen Samstag aufgenommen wurden und auf denen mehrere Frauen zu sehen sind, die in diesem Gebiet, in dem es mehr als 1.500 Geschäfte gibt, als Prostituierte arbeiten.

Die Organisation, in der sie sich zusammengeschlossen haben, fordert eine stärkere Präsenz der Orts- und der Nationalpolizei in diesem Gebiet. «Die Nationalpolizei wird nur in Fällen von Ausländern tätig, die Ortspolizei nur dann, wenn sie gerade einen Zuhälter entdeckt. Derzeit kommt nur einmal am Tag eine Streife vorbei, und es ist unmöglich, dieses Problem zu stoppen», erklärte Ana López Caparrós, Vorsitzende der Organisation zur Erhaltung des Industriegebiets von Guadalhorce.

Videokameras ausgeschaltet

Sowohl die Geschäftsleute dieses Gewerbegebiets als auch Apoma fordern die Einrichtung einer exklusiven Polizeizentrale oder -koordination für die Gewerbegebiete, eine Verstärkung der Beamten in Zivil und «Einsätze gegen Prostitution und Menschenhandel» sowie die Aktivierung und Modernisierung des städtischen Videoüberwachungssystems, «das vor Jahren installiert wurde und nie in Betrieb war», kritisieren sie.

«Die Kameras, die das Ergebnis eines langen Prozesses sind, müssen optimiert und effektiv genutzt werden. Man hat uns gesagt, dass der Videoüberwachungsplan reaktiviert und aktualisiert wird, ein wichtiges Instrument zur Abschreckung, nicht nur gegen Prostitution, sondern auch gegen Müll und unzivilisiertes Verhalten», betonte Ana López.

Apoma erinnerte auch daran, dass die Verordnung zur Gewährleistung des Zusammenlebens der Bürger und zum Schutz des städtischen Raums die Prostitution auf öffentlichen Straßen im Umkreis von 200 Metern von «Schulen, Bildungseinrichtungen, Spielplätzen, Wohngebieten oder Orten mit gewerblicher oder geschäftlicher Tätigkeit» ausdrücklich untersagt. «Die Verordnung sieht Sanktionen sowohl für diejenigen vor, die der Prostitution nachgehen, als auch für diejenigen, die diese Dienstleistungen nachfragen, was deutlich macht, dass der Fokus der Verordnung nicht nur auf denjenigen liegt, die der Prostitution nachgehen», so der Verein Polygon.