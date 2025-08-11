MA-20 in Richtung Málaga wird nachts gesperrt zur Einrichtung einer zusätzlichen Fahrspur für Busse und Taxis

Chus Heredia Málaga Montag, 11. August 2025 Teilen

Am heutigen Montag wird die MA-20 in Richtung Málaga ab 22 Uhr bis 6 Uhr am Dienstag auf einer Strecke von 2,3 Kilometern Länge für den Verkehr gesperrt sein und ebenso in dem beiden folgenden Nächten. Der Grund sind Bauarbeiten zur Einrichtung einer dritten Fahrspur, die für Busse und Taxis reserviert sein wird. Diese Arbeiten, die vom Ministerium für öffentliche Arbeiten der andalusischen Regionalregierung gefördert werden, sind zu fast 70 Prozent abgeschlossen.

Die Arbeiten und die technische Ausarbeitung des Projekts wurden für 8,5 Millionen Euro an Sando vergeben. Das Ziel ist die Verringerung der Staus an einem der verkehrsreichsten Punkte der Stadt.

Die Notwendigkeit, eine Genehmigung des Verkehrsministeriums einzuholen, die Arbeiten nachts durchzuführen, um den Verkehr nicht wesentlich zu beeinträchtigen, und das schlechte Wetter in den ersten Monaten des Jahres haben zu einer gewissen Verzögerung des Projekts geführt, das sich nun in der Endphase befindet.

Die Zufahrt nach Málaga über die MA-20 ist mit 74.000 Fahrzeugen pro Tag eine der verkehrsreichsten Gegenden der Stadt.