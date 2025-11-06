Weihnachtsbeleuchtung von Málaga wird am 28. November eingeschaltet

Juan Soto Málaga Donnerstag, 6. November 2025 Teilen

Málaga hat den Countdown für den Beginn der Weihnachtszeit gestartet. Wie jedes Jahr wird der Startschuss für die Feiertage mit der bereits üblichen Licht- und Soundshow in der Calle Larios gegeben. Und dafür gibt es bereits einen Termin: den 28. November.

Derzeit sind noch wenige Details über die Weihnachtsbeleuchtung bekannt, obwohl das Unternehmen Ximénez Iluminación aus Córdoba bereits seit mehreren Wochen die Stadt verkabelt und bereits die Lichterketten anbringt, die noch in diesem Monat in voller Pracht erstrahlen werden. In einigen Stadtvierteln, wie beispielsweise Cruz de Humilladero, sind die Lichter bereits vollständig angebracht.

Letztes Jahr schmückten mehr als 2,7 Millionen LED-Lichter die Straßen und Plätze Málagas zu Weihnachten, und es wird erwartet, dass diese Zahl in diesem Jahr ähnlich hoch sein wird. In den letzten zwei Jahren wurde die Calle Larios mit den „Ángeles celestiales« (Himmlische Engel) geschmückt. Die Lichtinstallation bestand aus 16 vier Meter hohen Engeln, die auf 32 seitlichen Säulen standen.

Zusammen mit dem Black Friday

Die Einweihung der Beleuchtung fällt wieder einmal mit einem anderen Ereignis zusammen, das in der Stadt immer mehr an Bedeutung gewinnt: dem Black Friday, an dem viele Geschäfte der Stadt zahlreiche Artikel zu reduzierten Preisen anbieten.

Inzwischen ist bekannt, dass es in der Provinzhauptstadt wieder eine Weihnachtsshow im botanisch-historischen Garten La Concepción geben wird. Sie trägt den Namen «Alice Christmas» und wird ebenfalls am 28. November eröffnet, mit vielen Neuerungen wie einer erweiterten Route, Figuren, die die Besucher begleiten, und kostenloser Zuckerwatte für Kinder.

Das Laternenfest im Parque del Oeste wird dagegen in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Dieses Fest stieß bei den Anwohnern auf große Ablehnung und die Organisatoren beschlossen, es nicht mehr zu veranstalten. Der Park wird mit verschiedenen Baumlichtern beleuchtet.