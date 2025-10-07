Mann wegen sexueller Nötigung einer Minderjährigen am Strand von Málaga verhaftet

Juan Cano Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Ein 39-jähriger Mann ist verhaftet worden, weil er eine Minderjährige, die mit einer Freundin an der Promenade des Strandes La Malagueta in Málaga unterwegs war, sexuell angegriffen hatte. Der Mann hatte versucht das Opfer mit einer Schere anzugreifen, und als ein Zeuge die Frau verteidigte, sprang der Mann ins Wasser, um schwimmend zu entkommen, was am Strand von La Malagueta einige Aufregung verursachte. Die örtliche Polizei koordinierte ein großes Aufgebot, um seine Flucht zu verhindern. Am Ende musste ein Beamter ins Wasser springen, um ihn zu verhaften.

Es geschah am späten Nachmittag des 4. Oktober. Die Minderjährige war mit ihrer Freundin in der Gegend spazieren gegangen. Beide saßen auf einer Bank, als sie von der ihnen völlig unbekannten Person angesprochen wurden. Der Mann soll sich ihnen gewaltsam genähert haben, und als sie aufstanden, um zu gehen, zückte er eine Schere und sagte ihr direkt, dass sie nirgendwo hingehen könne, weil sie erst mit ihm Sex haben müsse, so die befragten Quellen.

Die Minderjährige wies ihn zurück und versuchte, von ihm wegzugehen, doch der Mann begann, sie ohne ihre Zustimmung zu berühren. Die Jugendliche entfernte sich, damit er sie nicht weiter betatschen konnte, woraufhin der Mann versuchte, ihr mit der Schere ins Gesicht zu schneiden, wie das Opfer später den Beamten, der Ortspolizei, die in den Vorfall eingriffen, berichtete.

Die Szene wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Promenade aufhielten. Ein kleiner Junge, der die Berührungen direkt beobachtete, ging auf den Mann zu, um ihn auf sich aufmerksam zu machen, woraufhin der Mann versuchte, ihn ebenfalls mit der Schere anzugreifen, was ihm jedoch nicht gelang.

Zeugen informierten die Polizei, die die nächstgelegenen Einheiten an den Tatort schickte. Als die Polizeibeamten eintrafen, rannte der Mann gerade den Strand entlang in Richtung Wasser. Die örtliche Polizei forderte ihn auf, anzuhalten, aber er ignorierte sie und begann, aufs Meer hinauszuschwimmen, so dass sie ein Spezial-Aufgeobt koordinieren mussten, um ihn daran zu hindern, die den Kai Dique de Levante zu erreichen und über die Felsen zu entkommen.

Einem der Beamten gelang es, sich ihm zu nähern. Er versuchte, vom Wellenbrecher aus mit dem Mann zu sprechen, um ihn zum Aufgeben zu bewegen. Schließlich nutzte der Polizist die Unachtsamkeit des Verdächtigen aus, ging auch ins Wasser und nahm ihn fest, ohne ihm Raum für eine Reaktion zu lassen, obwohl der Mann seine aggressive Haltung gegenüber den Polizeibeamten beibehielt. Später schlug er gegen die Trennwand des Streifenwagens und musste aufgrund seiner Erregung ins Hospital Clínico gebracht werden.

Danach wurde der Festgenommene, der marokkanischer Herkunft ist, in die Provinzpolizeiwache überführt, wo ein Protokoll wegen eines Verbrechens der sexuellen Nötigung aufgenommen wurde, das zusammen mit dem Verdächtigen an das zuständige Gericht in der Provinzhauptstadt übergeben werden soll.