Marriott schließt überraschend das Hotel Salitre Malaga Centro - Gäste mussten Hotel noch am Montag verlassen

Juan Soto Málaga Montag, 10. November 2025 Teilen

Die Hotelkette Marriot International hat an diesem Sonntag bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit dem Vermietungsunternehmen Sonder aufgrund von Unstimmigkeiten über die Lizenz kündigt, was die sofortige Schließung aller unter dieser Allianz betriebenen Einrichtungen zur Folge hat. Eines davon ist das Hotel Salitre Málaga Centro in der Hauptstadt, das unerwartet geschlossen wurde und dessen Gäste am Montag abreisen müssen.

Wie zu erfahren war, erhielten die Kunden, die sich in dem Hotel aufhielten, eine SMS, in der sie darüber informiert wurden, dass sie am Montag vor 9 Uhr abreisen mussten. Die aktuelle Belegung der Unterkunft in der Straße Plaza de Toros Vieja, die über 95 Zimmer verfügt, ist unbekannt.

Als Folge der Kündigung hat Marriott mitgeteilt, dass Sonder nicht mehr mit Marriott Bonvoy verbunden ist, und hinzugefügt, dass Häuser von Sonder nicht für neue Buchungen über Marriott-Kanäle zur Verfügung stehen. Das Hotel in Málaga hat auf Anfrage lediglich bestätigt, dass es ab heute geschlossen ist.

Neben dem Hotel musste auch das Restaurant Brésc des aus Málaga stammenden Küchenchefs Pablo Rutllant geschlossen werden, da der Vertrag gekündigt wurde. Der junge Chefkoch ist auch Eigentümer des Mi Niña Lola (ein Restaurant, das kürzlich vom Guide Michelin empfohlen wurde). Das Hotel, das über 95 Zimmer, davon acht Suiten, einen Parkplatz und ein Restaurant verfügt, war erst im August dieses Jahres eröffnet worden.