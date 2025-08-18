Mobilität, ein kompliziertes Thema während der Feria

Für eine Hin- und Rückfahrt von Cortijo de Torres nach Alhaurín de la Torre berechnen die privaten Mietwagen (VTC) bis zu 130 Euro.

Es gibt viele, die es vorziehen, nicht in den langen Warteschlangen der öffentlichen Verkehrsmittel zu stehen, um zur Feria von Málaga zu gelangen, oder die einfach die Gewissheit haben wollen, dass sie bis vor ihre Haustür gebracht werden. Hinzu kommt der massive Zustrom von Besuchern, die das lange Wochenende des 15. August gewählt haben, um einige Tage auf dem Fest zu genießen, was die Mobilität zum ungelösten Problem der ersten Tage machte. Die Folge sind lange Warteschlangen vor den öffentlichen Verkehrsmitteln, überfüllte Busse in den Stadtteilen und eine hohe Nachfrage nach Taxis und privaten Mietwagen (VTCs), was zu exzessiven und verrückten Preiserhöhungen von Unternehmen wie Uber, Cabify und Bolt geführt hat.

Zwischen 40 und 80 Euro kostete die Fahrt am Samstag um 22.30 Uhr vom Stadtteil Martiricos zum Festgelände Cortijo de Torres,. SUR überprüfte die Tarife von Uber, Cabify und Bolt: Der billigste Uber kostete 29,40 Euro und stornierte nach der Bestellung die Strecke immer wieder. Der teuerste berechnete 86 Euro.

Die hohe Nachfrage nach VTCs ließ die Preise auf 80 Euro für die Fahrt zum Feria-Gelände und 130 Euro für die Rückfahrt steigen.

Um 22.34 Uhr verlangte Bolt bis zu 86 Euro für eine Strecke von knapp fünf Kilometern bis zum Recinto Ferial. Viele derjenigen, die die Feria im Cortijo de Torres besuchen wollten und verzweifelt auf die Busse warteten, versuchten, Verbündete zu finden, um die Fahrzeuge zu füllen und so die Kosten zu teilen: «Wir warten seit zwanzig Minuten auf das Uber-Auto, das Unternehmenr versichert, dass es ankommt, aber dann storniert es die Fahrt. Deshalb warten wir, um zu sehen, ob wir einen Bus nehmen können. Aber es ist zum Verzweifeln, so viel Geld zu zahlen, ist verrückt», sagt Carlos, während er an der Avenida Doctor Marañón auf eine Fahrtmöglichkeit zum Cortijo de Torres wartet.

Fast eine Stunde Wartezeit

An dieser Haltestelle, an der der Spezialbus F-2 vom Stadtteil Ciudad Jardín zum Cortijo de Torres vorbeifährt, warteten etwa dreißig Personen, die sehen mussten, wie die vollen Busse an der Haltestelle vorbeifuhren, ohne zu halten. In diesem Moment wuchs die Ungewissheit, weil sie nicht wussten, ob der nächste Bus, der 22 Minuten später fahren sollte, auch voll sein würde.

«Wir wissen nicht, was wir tun sollen, weil die Taxis nicht antworten, den Anruf in die Warteschleife legen und der Preis von Uber barbarisch ist», erklärten María und Hugo, zwei der Betroffenen, gegenüber SUR an der Haltestelle Avenida Doctor Marañón-Conde de Ferrería, wo sie nach einer Wartezeit von mehr als 40 Minuten endlich in den Bus einsteigen konnten.

Vergrößern Bushaltestelle in der Avenida Doctor Marañón. Cristina Pinto

Die Rückfahrt vom Feria-Gelände gegen Mitternacht gestaltete sich ebenfalls kompliziert und die hohe Nachfrage nach VTCs führte zu Preissteigerungen. Bis zu 48 Euro für die Rückfahrt vom Festgelände nach Alhaurín de la Torre, etwa 15 Kilometer vom Cortijo de Torres entfernt, und zwischen 27 und 39 Euro für die 4,5 Kilometer lange Strecke ins Stadtzentrum.

Die Rückkehr in den frühen Morgenstunden war noch problematischer.. Das Festgelände, das die ganze Nacht mit langen Schlangen an den meisten Casetas gefüllt war, begann sich zwischen 4 und 6 Uhr morgens zu leeren. «Hohe Nachfrage», warnte Uber in seiner App, als man eine Fahrt zur Plaza del Teatro im Stadtzentrum zum Preis von 51,74 Euro anforderte. Im Fall von Alhaurín de la Torre kostete die billigste Fahrt 39,01 Euro, aber mit einer Wartezeit von bis zu 27 Minuten; die schnellste Fahrt, fünf Minuten, kostete 73,46 Euro.

Mehr als 100 Euro für die Rückfahrt

Der höchste Preis, den SUR feststellen konnte, war die Rückfahrt nach Alhaurín de la Torre um 7.20 Uhr: Bis zu 129,95 Euro wurden für die Fahrt verlangt. Der billigste Preis lag zu dieser Zeit bei 70 Euro, die übrigen Preise lagen zwischen 100 und 130 Euro. Zur gleichen Zeit reichte die Preisspanne für die Hin- und Rückfahrt vom Feria-Gelände ins Stadtzentrum von 22 Euro bei Uber bis 61 Euro bei Bolt.

Im Fall des Feria-Spezialbusses, F, der zur Alameda Principal fährt, funktionierte er gegen fünf Uhr morgens, als viele Leute bereits den Cortijo de Torres verlassen hatten, ganz normal. Bis zu drei Busse standen Schlange, um die Leute an Bord zu nehmen. «Ich war überrascht, dass wir überhaupt nicht warten mussten, um vom Feria-Gelände zurück zu kommen, wir haben sogar gewartet, bis ein Bus voll war, damit wir den nächsten mit freiem Sitzplatz nehmen konnten, der an der Haltestelle wartete», sagte Estela aus Málaga.