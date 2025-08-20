Sur Deutsche

Mitglieder des Deutschen Wirtschaftsforums Andalusien mit dem deutschen Konsul Franko Stritt DWA
Neue Förderaufrufe für den Industriesektor

Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA) informiert über Förderprogramme

Málaga

Mittwoch, 20. August 2025

Die Junta de Andalucía hat gestern eine neue Förderlinie für Industrieunternehmen veröffentlicht , die ihre Projekte in den Provinzen Málaga, Huelva oder Sevilla entwickeln möchten.

Unter anderem müssen die Unternehmen in diesen Provinzen registriert sein oder dort ihre Projekte durchführen und zudem in einem der in der Verordnung aufgeführten CNAE-Codes eingestuft sein.

Die Frist für die Einreichung der Anträge endet am 20. September 2025. Hier finden Sie eine von einem der DWA-Partner erstellte Übersichtstabelle sowie die Links zur entsprechenden Rechtsgrundlage.

