Neuer Park Parque Benitez in Málaga nimmt Gestalt an - Eröffnung verzögert sich jedoch

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 12. August 2025

Eineinhalb Jahre nach dem Beginn sind die Arbeiten zur Umwandlung der 27 Hektar des ehemaligen Miltärgeländes Campamento Benítez in einen Großstadtpark für den Großraum Málaga, der nicht nur den Bewohnern der Hauptstadt, sondern auch anderen nahe gelegenen Gemeinden wie Torremolinos und Alhaurín de la Torre zur Verfügung stehen wird, immer noch in vollem Gange. Diese Gebiet am westlichen Stadtrand von Málaga wurde mit Wegen und Sportbahnen umgestaltet, und es wurden zahlreiche Bäume und Sträucher gepflanzt, die in den kommenden Jahren weiter wachsen werden. Die Arbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen, obwohl der ursprünglich vorgesehene Termin für die Fertigstellung diese Woche war und später bis Oktober verlängert wurde.

Die Stadtverwaltung erklärte in einer Pressemitteilung, dass eine Änderung des ursprünglichen Projekts in Angriff genommen wird, um «den Schutz und die Wasserreaktionsfähigkeit dieses Raums im Falle Dürreperioden zu erhöhen». Darüber hinaus werden Verbesserungen bei der Bewässerung mit wiederaufbereitetem Wasser und weitere Verbesserungen bei der Pflasterung und der Ausstattung des Parks mit Tischen und Bänken vorgenommen. Diese Änderung bedeutet eine Verlängerung des Ausführungszeitraums bis zum zweiten Quartal des nächsten Jahres, d.h. bis frühestens April, und eine Erhöhung des Budgets um 2,5 Millionen Euro zusätzlich zu den 10 Millionen Euro, für die die Arbeiten bei dem Zusammenschluss der Unternehmen Vías y Construcciones und Lasor in Auftrag gegeben wurden. Die endgültigen Kosten für diese Arbeiten werden somit die 12,2 Millionen Euro übersteigen, für die sie ausgeschrieben wurden.

Es gibt noch viel Baumaterial zu verarbeiten und Erdhügel auf dem Gelände aufzuschütten, was bedeutet, dass es noch Monate dauern wird, bis ein Eingriff abgeschlossen sein wird, der tausend neue Bäume, 43.000 Sträucher und 110.000 Quadratmeter Wiese in einem Gebiet hinzufügen wird, in dem es bereits einen Kiefernwald gab.

Der Parque Benítez wird die größte Grünanlage Málagas sein, die sich um einen zentralen Platz von 6.300 Quadratmetern gliedert, der doppelt so groß ist wie die Plaza de la Constitución. Von diesem Platz aus führen vier Wege in verschiedene Richtungen durch das Gelände des Parks, der insgesamt vier Kilometer Nebenwege zum Spazierengehen und Joggen aufweist.

Der andere Platz im Park, der 950 Quadratmeter groß ist, wird neben dem alten Eingang zum Militärgrungstück liegen, von dem die Graffiti noch nicht entfernt wurden und der noch nicht renoviert wurde. Für diesen Platz sind Pergolen und begrünte Dächer geplant, um schattige Bereiche zu schaffen. Ursprünglich war geplant, an diesem Tor eine Cafeteria einzurichten, doch wurde diese Idee schließlich verworfen, da eine der Bedingungen der Zentralregierung für die Übertragung dieses Geländes an die Stadt darin bestand, dass es nicht für lukrative Zwecke genutzt werden durfte.

Große Sport- und Spielbereiche

In der Mitte des Parks wird auf einer Fläche von 7.500 Quadratmetern eine Wiese mit Wegen und Sitzgelegenheiten angelegt. Der Park verfügt außerdem über einen 13.000 Quadratmeter großen Sportbereich mit drei Basketballplätzen, einem Beachvolleyballfeld und einem Fitnessbereich mit 18 Fitnessgeräten. Neben dem Sportbereich sind 2.000 Quadratmeter für einen Hundepark vorgesehen, und im Norden gibt es eine 6.000 Quadratmeter große Bahn mit Hindernissen und Rampen für BMX-Fahrer.

Was die Kinderbereiche betrifft, so hat das Bauamt vier Spielbereiche geplant. Der erste, neben dem zentralen Platz, erstreckt sich über eine Fläche von 3.000 Quadratmetern mit 14 verschiedenen Arten von Spielen, darunter ein 10 Meter hoher Turm. Neben dem Nordeingang befindet sich ein weiterer, 300 Quadratmeter großer Bereich, der in zwei Unterbereiche unterteilt ist: einer für Sand- und Wasserspiele, der andere für traditionelle Spiele wie Schaukeln, Wippen und Karussells. Darüber hinaus wurde an der westlichen Zufahrtsstraße ein Platz mit sieben fest installierten Musikinstrumenten und ein Sportspielbereich mit einer Reihe von zehn Hindernissen in Form eines Rundkurses angelegt.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird der künftige Park rundherum eingezäunt sein, so dass er nachts geschlossen werden kann, und mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet sein. Was die Parkplätze anbelangt, so wird eine 980 Meter lange Straße entlang der Ost- und Südseite des Geländes verlaufen, auf der 116 Parkplätze untergebracht werden können. Das Projekt umfasst auch die Aufstellung von 168 Bänken verschiedener Modelle, acht Brunnen, öffentlichen Toiletten, 87 Abfallbehältern und LED-Straßenbeleuchtung.

Die Infrastruktur, die die Bewässerung des neuen Parks mit wiederaufbereitetem Wasser ermöglichen wird, muss jedoch noch gebaut werden. Die Stadtverwaltung hat im vergangenen Monat über Emasa den Auftrag für die Arbeiten an den Leitungen im Wert von rund acht Millionen Euro ausgeschrieben.