Panne eines Autotransporters verstopft die A-7 in Rincón de la Victoria

Die Panne eines Autotransporters mit Anhänger am frühen Morgen des heutigen Dienstag, 11. November, blockiert die A-7 in Málaga bei Rincón de la Víctoria. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale kam das große Fahrzeug gegen 7.15 Uhr bei Kilometer 971,100 in Richtung Málaga auf der Straße zum Stehen und verursachte bis zu sechs Kilometer Stau.

Mitarbeiter der Guardia Civil und der Straßenmeisterei waren vor Ort. Der Lastwagen befindet sich auf der rechten Fahrspur, die für den Verkehr gesperrt bleibt. Der Vorfall ereignete sich zur Hauptverkehrszeit für Pendler auf dem Weg zur Arbeit und zu den Ausbildungsstätten. Gegen 9.00 Uhr morgens erreichte die Fahrzeugkarawane das Dorf Benajarafe.

Vergrößern Bild des liegengebliebenen Lastwagens vom Dienstag. SUR

Andere Unfälle auf der A-7

Erst letzte Woche hatte der Umsturz eines anderen Lastwagens auf derselben Straße, der A-7, zu erheblichen Staus bei Chilches (Vélez-Málaga) geführt. Der Unfall, ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Lieferwagen, bei dem der Lastwagen auf die Seite kippte, ereignete sich gegen 6.15 Uhr und erschwerte den Verkehrsfluss. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Málaga, und der Lastwagen blieb auf der rechten Fahrspur stehen, was den größten Teil des Vormittags zu Staus von bis zu fünf Kilometern Länge führte.

Ende Oktober sorgte ein weiterer liegengebliebener Lastwagen in der Nähe des Tunnels von San José ebenfalls für Verkehrsbehinderungen auf der A-7 , in diesem Fall von Malaga in Richtung Rincón de la Victoria. In diesem Fall verursachte der Vorfall zur Hauptverkehrszeit einen etwa zwölf Kilometer langen Stau. Nachdem das Fahrzeug entfernt worden war, kehrte der Verkehr Stunden später zur Normalität zurück.