Tankstelle in Málagas Stadteil Churriana geschlossen wegen fehlender Umweltgenehmigung

Es handelt sich um eine umstrittene Tankstelle, da sie, genau wie die Tankstelle in La Pelusa (in El Palo), Gegenstand einer bedeutenden Mobilisierung der Anwohner war. Nun hat die Stadtverwaltung von Málaga ihre Schließung und vorläufige Einstellung des Betriebs angeordnet, da sie nicht über die vorgeschriebenen Umweltgenehmigungen verfügt. Es handelt sich um die von Petroprix betriebene Tankstelle in der Straße Escritora Carmen Bravo-Villasante in der Urbanisation Los Jazmines im Stadtteil Churriana.

Der Stadtrat hat diese Maßnahme über das Umweltamt ergriffen. Wie diese Abteilung in einer öffentlichen Mitteilung bekannt gab, hatte das Unternehmen eine positive Bewertung erhalten, die jedoch an die Vorlage einer vom technischen Projektleiter unterzeichneten Bescheinigung geknüpft war, in der die Einhaltung der Umweltvorschriften und -auflagen in Bezug auf Abgasemissionen, Boden- und Wasserverschmutzung, den Einsatz von Chemikalien und dem Unfallrisiko bestätigt worden waren. „Wie in der genannten Entscheidung vom 3. Dezember 2024 festgelegt, wird diese erst nach der tatsächlichen Erfüllung dieser Bedingungen wirksam. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wegen Belästigung durch Lichtverschmutzung hat die Abteilung für Umweltbewertung und Lärmkontrolle des Bereichs Umweltnachhaltigkeit festgestellt, dass bis heute keine Unterlagen vorgelegt wurden, um die endgültige Genehmigung zu erhalten.«

Hintergrund

In diesem Zusammenhang wird Petroprix darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung dieser Vorschrift die Schließung des Betriebs angeordnet und ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Das Gesetz 7/2007 vom 9. Juli 2007 über das integrierte Umweltqualitätsmanagement (GICA) stellt in diesem Zusammenhang ein schweres Vergehen dar.

In diesem Fall ergriff die PSOE nach Beschwerden der Bewohner der Urbansationen Los Rosales und Los Jazmines im Rathaus die Initiative. Die Sozialisten behaupteten, dass 450 Häuser in einer Entfernung von weniger als 50 Metern betroffen waren.