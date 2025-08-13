Quallen: drei gelbe Flaggen in der Stadt Málaga gehisst

SUR Málaga Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Wird es heute Quallen am Strand geben? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen viele Badegäste, bevor sie sich auf den Weg an die Küste machen. Mit dem August sind diese lästigen wirbellosen Tiere, deren Anwesenheit an unseren Küsten von den Meeresströmungen und dem Einsetzen des Ostwinds abhängt, wieder aufgetaucht.

An diesem Mittwoch ist das Quallenaufkommen an den Stränden von Málaga nicht sehr hoch, aber in bestimmten Gebieten ist Vorsicht geboten. Zum Beispiel in Malaga-Stadt gibt es drei Punkte mit gelber Flagge (Hinweis auf Vorsicht) wegen der Anwesenheit von Quallen: El Palo, Guadalmar und La Malagueta, so die Information des Rathauses von Málaga. An den übrigen Stränden wurden heute Morgen keine Quallen entdeckt.

An den übrigen Küstenorten der Provinz Málaga gibt es kaum Sichtungen, laut den Apps Infomedusa und MedusaApp wurden heute Morgen nur einige wenige Quallen in Torrox und Los Boliches registriert.