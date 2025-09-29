Sur Deutsche

Selbstmord? - Mann beim Sturz von einer Treppe im Regionalkrankenhaus von Málaga gestorben

Der Verstorbene, ein russischer Staatsangehöriger ohne Verwandte in Spanien, war am vergangenem Montag wegen einer Bandscheibeninfektion eingeliefert worden.

María José Díaz Alcalá

Málaga

Montag, 29. September 2025

Ein 49-jähriger Mann russischer Staatsangehörigkeit starb, nachdem er im Regionalkrankenhaus von Málaga eine Treppe hinuntergestürzt war. Der Verstorbene war wegen einer Bandscheibeninfektion in das Krankenhaus eingeliefert worden und hatte keine psychiatrische Vorgeschichte. Nach Angaben aus dem Umfeld des Krankenhauses deutet jedoch alles auf einen Selbstmord hin.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags, 26. September, und wurde von einem Verwandten eines Patienten gemeldet, der auf den Tatort stieß, als er Wasser holen ging. Die Nationalpolizei und der Justizausschuss (bestehend aus dem diensthabenden Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner) trafen am Tatort ein, um die Leiche zu bergen.

Die Beamten fanden auch heraus, dass sich der Verstorbene allein in Spanien aufhielt, und versuchten, seine Verwandten ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg, so dass sie seinen Tod der russischen Botschaft meldeten.

Der Mann war am Montag wegen einer Bandscheibeninfektion in das Regionalkrankenhaus eingeliefert worden und wartete auf seine Entlassung aus dem Krankenhaus. Obwohl es keine psychiatrische Vorgeschichte gibt, könnte der Patient Quellen zufolge ein Problem mit Alkoholabhängigkeit haben.

Im Jahr 2024 wurden in andalusischen Krankenhäusern insgesamt 5.500 Suizidversuche behandelt, davon 403 bei Kindern unter 18 Jahren und 5.097 bei Erwachsenen. Im Jahr 2023 lag die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Suizidversuche bei 5.374 (davon 393 Minderjährige), während es im Jahr 2022 5.039 waren (davon 419 Minderjährige).

