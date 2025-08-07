Sur Deutsche

Spanner festgenommen: Mann wollte im Einkaufszentrum Plaza Mayor in Málaga mit versteckter Kamera unter die Röcke filmen

Guardia-Civil-Beamter in Zivil beobachtete den Vorfall und hielt den Mann fest bis zum Eintreffen des Sicherheitspersonals

María José Díaz Alcalá

Málaga

Donnerstag, 7. August 2025

Im Einkaufs- und Freizeitzentrum Plaza Mayor in Málaga ist ein Mann festgenommen worden, der mit einer in einem Schuh angebrachten Kamera Frauen unter die Röcke filmen wollte.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag. Der Mann nutzte die Warteschlange vor einem Fast-Food-Restaurant, um sich nur wenige Zentimeter hinter einer Frau im Rock zu positionieren, die darauf wartete, an die Reihe zu kommen. Als er sichergestellt hatte, dass die Frau keinen Verdacht schöpfte, stellte der Mann seinen Fuß mit der Kamera im Schuh.

Ein nicht im Dienst befindlicher Guardia-Civil-Beamter, der sich in der Nähe aufhielt, bemerkte jedoch, was der Mann vorhatte. Daraufhin wurden der Beamte und das Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums aktiv, die den mutmaßlichen Täter daran hinderten, den Ort zu verlassen, und die Polizei alarmierten.

Beamte der Nationalpolizei trafen am Tatort ein und fanden genügend Beweise, um den Mann, einen Spanier in den 50ern, wegen Verletzung der Privatsphäre zu verhaften. Das Polizeipräsidium der Provinz Málaga teilte dieser Zeitung jedoch mit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, um zu klären, was passiert ist und ob es weitere Opfer gibt.

