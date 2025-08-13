Stadt Málaga lässt Mauer am Zugangsweg zur Burg Alcazaba reparieren

Jesús Hinojosa Málaga Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Der Verfall der Alcazaba von Málaga, dem meistbesuchten Monument der Stadt, wird immer deutlicher. Das Stadtplanungsamt hat soeben Sofortmaßnahmen in Auftrag gegeben, um die Mauer zu reparieren, die einen Gartenbereich neben dem Zugangsweg zur Burg Paseo de Juan-Temboury umschließt, wo bereits im vergangenen Jahr einen Baum entfernt wurde.

Für diese dringenden Arbeiten in dieser Enklave hat das Bauamt das Unternehmen Jaralia Integral mit einem Budget von 109.808 Euro und einer Frist von einem Monat beauftragt. Die Arbeiten sollen verhindern, dass die Mauer einstürzt und die vielen Fußgänger, die in diesem touristischen Bereich des Zentrums unterwegs sind, zu Schaden kommen. «Es handelt sich um ein Ereignis, bei dem eine ernste Gefahr für die Benutzer besteht», so das Rathaus.

Wie in der Vertragsunterzeichnung dargelegt, zielt diese Dringlichkeitsmaßnahme darauf ab, «die Mitte des 20. Jahrhunderts abgelagerten Erdaufschüttungen zu beseitigen, die einen ständigen Druck auf die Struktur der Mauer ausüben und ihre Stabilität und Erhaltung gefährden, so dass die Gefahr eines Einsturzes auf einem von Besuchern und Bürgern frequentierten öffentlichen Bereich besteht».

Mauer wird restauriert

Die Intervention sieht auch die Wiederherstellung des Mauerwerks und der Fugen der betroffenen Mauer und ihre endgültige Stabilisierung mit der Verbesserung ihres Stützfundaments vor.

Das Rathaus hat weitere Reparaturen an der Alcazaba und der Burg Gibralfaro vorerst gestoppt, bis Studien zur Planung der Ausführung dieser Arbeiten vorliegen, so die Stadtbaurätin Carmen Casero zu Beginn dieses Jahres. Dem Rathaus war es gelungen, im Jahr 2024 ein erstes Paket von Arbeiten, die vor mehr als fünf Jahren als besonders dringend eingestuft worden waren, mit einem Budget von nur 85.000 Euro durchzuführen. Seitdem sind jedoch keine weiteren Maßnahmen an der Alcazaba und der daüber befindlichen Burg Gibralfaro ergriffen worden, und es scheint, dass ihre endgültige Sanierung noch lange dauern wird.