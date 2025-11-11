Vermummte und bewaffnete Drogenhändler überfallen irrtümlich Haus eines 80-jährigen Ehepaars in Málaga: «Wo sind die Drogen?«

María José Díaz Alcalá Dienstag, 11. November 2025 Teilen

Die Nationalpolizei untersucht den Überfall auf ein Haus in Churriana, in der Provinzhauptstadt Málaga durch mindestens zehn vermummte Personen, die mit Schusswaffen ausgestattet waren und sich als Polizisten ausgaben, die einen Diebstahl von Drogen bei konkurrierenden Drogenhändlern, begehen wollten. Alles deutet jedoch darauf hin, dass sich die Verdächtigen im Haus geirrt haben und auf ein 80 Jahre altes Ehepaar gestoßen sind, das sich über das Geschehen wunderte.

Es geschah in den frühen Morgenstunden des Samstags, 1. Oktober, in der Wohnsiedlung El Olivar. Gegen 5 Uhr morgens hörte der Eigentümer der Immobilie einen «Knall», den er zunächst einem Gewitter zuschrieb. Das Geräusch hielt jedoch an und er begann zu vermuten, dass Diebe versuchten, einzubrechen: «Sie gingen zur Tür des Hauses und begannen zu hämmern», sagte er gegenüber SUR.

Aber die Verdächtigen waren nicht auf der Suche nach Geld oder Schmuck und verschafften sich nicht einmal Zugang zum Inneren des Hauses. «Sie wollten nur, dass ich die Garage öffne, die zum Keller führt, aber die Tür hat ein Schloss und ich konnte es nicht entfernen», sagt der Eigentümer. In diesem Zusammenhang hätten die mutmaßlichen Drogenhändler gemerkt, dass sie an der falschen Adresse waren, und beschlossen, das Haus zu verlassen.

Glücklicherweise wurde das ältere Ehepaar, das den größten Teil seines Lebens in einer deutschen Fabrik gearbeitet hat, nicht angegriffen. Ihr Haus hingegen erlitt materielle Schäden, von denen der sichtbarste das Tor des Hauses war, das abgerissen und vorübergehend mit einem Metallzaun abgedeckt wurde.

Nahestehenden Quellen zufolge, die von dieser SUR befragt wurden, waren die Kriminellen in einem Lieferwagen unterwegs, der von mehreren BMW-Geländewagen begleitet wurde. Beamte der Nationalpolizei haben bereits eine Untersuchung eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären, so die Provinzpolizei von Málaga.