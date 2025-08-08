Vor Minderjährigen masturbiert: Mann am Strand von Málaga festgenommen

Irene Quirante Málaga Freitag, 8. August 2025 Teilen

Ein Mann wurde von der örtlichen Polizei von Málaga als Täter eines exhibitionistischen Verbrechens festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Strand von Huelin, wo mehrere Badegäste Alarm schlugen, nachdem sie bemerkt hatten, dass er in Anwesenheit von Minderjährigen masturbierte und dabei obszöne Gesten machte.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag, 2. August, gegen halb sieben Uhr abends. Den Angaben zufolge ging bei der Notrufnummer 112-Andalusien ein Anruf ein, wonach mehrere Personen einen Mann anzugreifen schienen.

Der Exhibistionist wurde von zahlreichen Badegästen angesprochen, die sich über sein Verhalten beschwerten, nachdem sie beobachtet hatten, dass er vor Minderjährigen sein Geschlechtsteil berührte und dabei obszöne Gesten machte, was den Zorn deren Eltern hervorrief.

Sowohl die örtliche Polizei als auch die Nationalpolizei wurden in ihren auf das Verhalten des Mannes aufmerksam gemacht. Die Ortspolizei begab sich an den Strand, wo sie von Zeugen über das Verhalten des Mannes informiert wurde.

Als sie eintrafen, hatte der Exhibitionist den Strand bereits verlassen. Die Beamten holten ihn jedoch nach einiger Zeit ein, da etliche Badegäste eine Personenbeschreibung gemacht hatten und beschreiben konnten, wohin der Mann geflohen war.

Den Quellen zufolge wurde er, obwohl er seine Genitalien nicht zeigte, als Täter eines Exhibitionismusdelikts festgenommen, da die Beamten feststellten, dass sich mehrere Minderjährige am Strand befanden, die den Vorfall beobachteten. Der Mann wurde freigelassen, nachdem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war.

Es sei darauf hingewiesen, dass Ende Mai eine andere Person ebenfalls am Strand verhaftet wurde, weil sie angeblich in Gegenwart anderer Badegäste, darunter auch kleiner Kinder, masturbierte. Dies geschah in der FKK-Zone von Guadalmar, wo die Beamten den Verdächtigen aufspürten.