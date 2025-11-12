Warum wurde das im August eröffnete Hotel Salitre in Málaga geschlossen?

Pilar Martínez Málaga Mittwoch, 12. November 2025 Teilen

Die Frage drängt sich auf: Wie konnte ein komplett neues Hotel im Zentrum von Málaga drei Monate nach seiner Eröffnung, mit hoher Auslastung und einem großartigen Team von Fachleuten an der Spitze, schließen? Die Antwort liegt Tausende von Kilometern von der Stadt entfernt. Genauer gesagt in den Vereinigten Staaten, wo am vergangenen Sonntag die Beziehung zwischen Marriott und Sonder, dem Betreiber dieses Hotels, beendet wurde. Das Unternehmen hat gerade Insolvenz angemeldet und war im August dieses Jahres mit einem Vier-Sterne-Hotel an der Calle Plaza de Toros Vieja unter dem Namen Salitre Hotel erstmals in der Hauptstadt Málagas vertreten. Das Hotel mit 95 Zimmern begann am vergangenen Sonntag, seine Gäste in andere Hotels umzuleiten, und die rund 30 Mitarbeiter sehen sich nur wenige Monate nach ihrem Einstieg in dieses Unternehmen überraschend einer ungewissen Zukunft gegenüber.

Die Trennung des Giganten Marriott von Sonder, einem Anbieter von Flex-Living- und Ferienwohnungen, mit dem Marriott vor knapp einem Jahr einen ehrgeizigen Vertrag unterzeichnet hatte, wurde am vergangenen Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Damit wurden alle Einrichtungen, die unter dieser Marke betrieben wurden, von denen sich fast ein Dutzend in Madrid, Barcelona und dem bereits erwähnten Malaga befinden, aus dem System genommen.

Nur wenige Stunden, nachdem Marriott diese Entscheidung bekannt gegeben hatte, teilte Sonder die sofortige Einstellung seines Betriebs und die Einleitung eines Liquidationsverfahrens gemäß dem US-Insolvenzgesetz mit. „Wir sind zutiefst betrübt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem die Liquidation die einzige gangbare Option ist«, erklärt Janice Sears, Interim-Geschäftsführerin von Sonder, und fügt hinzu: „Leider hat sich unsere Integration mit Marriott International aufgrund unvorhergesehener Schwierigkeiten bei der Angleichung unserer Technologieplattformen erheblich verzögert, was zu erheblichen und unerwarteten Integrationskosten sowie zu einem starken Rückgang der Einnahmen aus der Teilnahme am Bonvoy-Reservierungssystem von Marriott geführt hat«.

Diese Maßnahme machte sich in diesem neu eröffneten Vier-Sterne-Hotel in Málaga bemerkbar, aus dem bereits am Dienstagvormittag die letzten Gäste das Hotel Salitre verließen, sodass nur noch eine einzige Reservierung zu bearbeiten war, wie dieses Touristenpaar erklärte, das in ein anderes Hotel im Stadtteil Soho umzog, um seinen Urlaub fortzusetzen. Im Inneren versammelten sich die Mitarbeiter um die Rezeption, wollten jedoch keine Stellungnahmen abgeben, da sie die Schließung des Hotels abwarten wollten.

In einer offiziellen Erklärung versichert die Verwaltungsgesellschaft, dass sie alle möglichen Alternativen versucht habe, um dieses Ergebnis zu vermeiden, aber letztendlich keine davon zum Erfolg geführt habe, was das Unternehmen nach der Trennung von Marriott zur Liquidation gezwungen habe. Die Vorsitzende der Gewerkschaft für das Hotel- und Gaststättengewerbe der CCOO in Málaga, María Luisa Expósito, weist darauf hin, dass sie sich gestern mit Mitarbeitern des Hotels Salitre getroffen habe, wo sie zwar nicht vertreten sei, ihnen aber angesichts der entstandenen Situation ihre Beratung angeboten habe. Sie erklärt, dass eine Gruppe von ihnen diese Unterstützung angenommen habe und sich für die nächsten Tage zu einem Treffen verabredet habe. Expósito versichert, dass „die Mitarbeiter zu Marriott gehören und dass als Alternativen die Einreichung eines Antrags auf Entlassung oder, falls ein anderes Unternehmen das Hotel übernimmt, eine Übernahme des Personals in Betracht gezogen werden«. Es sei jedoch noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen.

95 Zimmer hat dieses Vier-Sterne-Hotel, das im August letzten Jahres im Zentrum von Málaga eröffnet wurde.

Die Entscheidung von Marriott, sich von Sonder zu trennen, hat zu dieser unerwarteten Schließung geführt. Die Kette äußerte sich in ihrer Erklärung vom Sonntag unmissverständlich und betonte, dass Sonder nicht mehr mit Marriott Bonvoy verbunden sei und die Einrichtungen dieses Unternehmens daher nicht mehr über die Kanäle von Marriott gebucht werden könnten. Neben dem Hotel musste aufgrund der Kündigung des Vertrags auch das Restaurant Brésc des aus Málaga stammenden Küchenchefs Pablo Rutllant schließen. Der junge Koch ist auch Eigentümer des Restaurants Mi Niña Lola, das kürzlich vom Michelin-Führer empfohlen wurde.

Das Hotel wurde im August dieses Jahres eröffnet, und das Unternehmen Sonder zeigte sich begeistert von dieser Einrichtung, die „eine strategisch günstige Lage, ein sehr schönes und funktionales Design, eine warme Atmosphäre und Farben hat, die niemanden kaltlassen«. Das Hotel verfügt über 95 Zimmer, darunter acht Suiten, einen Parkplatz und ein Restaurant. Ein neues Projekt, das nun in der Schwebe ist.

Sonder macht für dieses Ergebnis die Probleme verantwortlich, die es bei der Integration seiner Technologie in das System von Marriott hatte, und weist darauf hin, dass im August 2024 die beiden Unternehmen die Integration der Sonder-Apartments in das Portfolio von Marriott bekannt gaben, wodurch das Hotelunternehmen sein Portfolio um 10.500 Zimmer erweitern konnte, die unter der neuen Kollektion Sonder by Marriott Bonvoy aufgenommen wurden. Der US-amerikanische Gigant zahlte seinem neuen Partner rund 13 Millionen Euro für die Integration aller Unterkünfte für einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Idylle hielt jedoch nur 15 Monate.

Die Gewerkschaft CCOO versichert, dass die Mitarbeiter bereits am Sonntag damit begonnen haben, Gäste mit Reservierungen in andere Hotels der Stadt umzuleiten, nachdem sie eine SMS erhalten hatten, in der Montag um 9 Uhr morgens als Stichtag für die Abreise der Gäste aus dem Hotel angegeben war. In derselben Situation befinden sich die zehn Einrichtungen von Sonder by Marriott Bonvoy in Spanien. Davon befinden sich drei in Madrid, fünf in Barcelona und das Hotel Salitre in Málaga. Das 2014 in San Francisco gegründete Unternehmen ist in 40 Städten in elf Ländern tätig.