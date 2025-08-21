«Wir leben im Wohnwagen und haben einen Pool»

Carmen Pinto Málaga Donnerstag, 21. August 2025 Teilen

Die rote Kochmütze spielt mit dem Design einer Blume. Das Muster der Kleidung, die sie unter der Schürze trägt, besteht aus Punkten. Carmen Uranga ist 48 Jahre alt und arbeitet seit ihrem 12. Lebensjahr bei Hamburguesas Uranga, einem der berühmtesten Stände der Feria vonMálaga, der seit 48 Jahren an dieser Veranstaltung teilnimmt. Sie ist Eigentümerin und eine der Köchinnen dieses Geschäfts, das ihre Familie 1978 gegründet hat. Jetzt steht sie SUR auf dieser Feria Rede und Antwort, um zu erklären, wie der Alltag eines Tages aussieht, der in nur zwölf Stunden verschiedene Phasen durchläuft. von der Ruhe, die ein kleiner Pool mitten auf der Feria bietet, bis hin zum Trubel, wenn die Stände schließen, oder der Ungeduld der Kunden, die nach dem Feiern etwas zu essen brauchen. Zusammen mit einem Team von 13 Mitarbeitern ist Carmen Uranga von Samstag bis Samstag auf dem Gelände des Cortijo de Torres und gehört zu den Menschen, die diese Feria de Málaga ausmachen.

«Wir schlafen tagsüber. Wir haben etwa zwölf Stunden lang geöffnet und teilen uns in zwei Schichten auf, aber wir sind immer aktiv und ruhen uns erst aus, wenn wir nach Ladenschluss und nach dem Ende des Kundenandrangs aufräumen», erzählt Carmen Uranga, die gesteht, dass sie eine kleine Oase innerhalb des Geschäftsbereichs auf dem Markt hat. «Wir leben in Wohnwagen, das ist wie ein Sommercamp. Dieses Jahr haben wir uns einen kleinen Pool aufgestellt, um uns zu erfrischen. Seit wir auf der Messe angekommen sind, haben wir uns hier in unserem kleinen Quadrat eingerichtet und gehen nicht mehr raus», verrät sie lachend.

Die stressigsten Stunden

Die Feria von Málaga ist Teil ihres Lebens und sie versichert, dass sie zusammen mit der Feria von Albacete «die größte» für das Geschäft ist. Sie liebt die Feria, aber sie kann nicht weggehen und hat letztendlich an keinem der Tage eine Pause, weil sie arbeitet, damit die anderen Spaß haben können. Aber das macht Carmen nichts aus. «Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich das Geschäft weiterführen werde, und das werde ich auch in Zukunft tun», sagt Carmen. «Es gibt schwierige und stressige Stunden, obwohl wir in der Mitte der Feria schon ganz verrückt danach sind, dass sie endlich vorbei ist», sagt sie lachend.

Ganz in Schwarz gekleidet und vor den Toren von 'El patio de Antojo'. So ist das tägliche Outfit von Aldo Ramón, einem von Hunderten von Türstehern, die in den Festzelten des Cortijo de Torres arbeiten und Teil all der Menschen sind, die die Feria de Málaga ausmachen. Er kommt gegen vier Uhr nachmittags und geht erst zur Schließungszeit zwischen sechs und sieben Uhr morgens.

Während des gesamten Arbeitstages werden die endlosen Warteschlangen dank der Herzlichkeit einiger Stammkunden dieses Festzeltes erträglicher: «Viele der Besucher behandeln mich sehr gut, wir unterhalten uns und und sie erzählen mir Anekdoten über die Feria. Es gibt Stammkunden aus unserem Lokal im Soho, und wir kennen uns fast alle», erklärt Aldo gegenüber SUR..

Er kam 2016 aus Kuba nach Spanien und arbeitet seit 2017 als Türsteher auf der Feria in Málaga. Er gibt zu dass er viele Stunden auf den Beinen ist und dass die Feria einen großen Zustrom von Freundesgruppen mit sich bringt, die manchmal mehr getrunken haben, als sie sollten. «Das ist das Schwierigste, das Schlimmste an der Arbeit auf der Feria ist, sich mit den Gruppen von Leuten herumzuschlagen, die sehr betrunken ankommen, weil sie nicht vernünftig sind und nicht verstehen, dass man die anderen Leute respektieren muss, die die Feria in unserem Festzelt wirklich genießen», sagt Aldo.

«Die einzigen freien Momente sind dazu da, sich auszuruhen und Kraft zu tanken, um weiterzumachen». Seine Kollegen sind in diesen Tagen seine Rettung: «Die Arbeit ist intensiv, aber dank der Kollegen und Freunde, die wir im Festzelt haben, ist sie erträglich. Letztendlich müssen wir uns alle gegenseitig unterstützen, denn es sind viele Stunden und viele Arbeitstage. In Wirklichkeit gefällt mir an der Feria am besten, dass ich eine gute Zeit mit meinen Kollegen verbringen kann», sagt der Türsteher.

Aldo und seine Kollegen, die für Sicherheit und Spaß auf der Feria de Málaga sorgen, haben noch ein paar Tage vor sich. Die Hitze und die betrunkenen Menschen sind das Schlimmste an der Arbeit, aber letztendlich ist es die gute Stimmung unter den Kollegen, die die Strapazen auf der Feria wettmacht. «Ich denke lieber nicht daran, wie lange es noch dauert, und versuche, jeden Tag so gut wie möglich zu gestalten».