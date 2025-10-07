Brustkrebs: Patientinnen machen als Models bei Modenschau in Málaga auf die Krankheit aufmerksam

Almudena Nogués Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Am Freitag findet in Málaga eine Modenschau mit Brustkrebspatientinnen statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Freien und bei freiem Eintritt im Hafen von Málaga vor dem Centre Pompidou statt. Diese Wohltätigkeitsveranstaltung wird von der Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga in Zusammenarbeit mit Nueva Moda organisiert und von Málaga de Moda gesponsert. Auf dem Laufsteg werden 21 Frauen und ein Mann für ein paar Stunden zum Model, «nach wochenlangen Proben und viel Enthusiasmus», so die Organisatoren.

Im Jahr 2024 wurde in Spanien bei fast 36.000 Menschen Brustkrebs diagnostiziert, 1 Prozent davon waren Männer. Im gleichen Zeitraum unterstützte die Spanische Vereinigung gegen Krebs insgesamt 23.357 von Brustkrebs betroffene Personen, davon 20.080 Patientinnen und 3.285 Familienmitglieder oder nahe Angehörige. Von den Patientinnen befanden sich 64 Prozent in aktiver Behandlung, als sie von der Vereinigung unterstützt wurden.

Von den behandelten Patientinnen erhielten 67 Prozent psychologische Betreuung, 39 Prozent soziale Betreuung und 25 Prozent medizinische Beratung und gesundheits- und rehabilitationsorientierte Betreuung, wie Physiotherapie, Ernährungsberatung oder onkologische Bewegungstherapie.

Im Jahr 2024 betreuten die Fachleute der Spanischen Krebsvereinigung in der Provinz Málaga 828 Brustkrebspatientinnen von insgesamt 1.283 in der Provinz diagnostizierten Frauen, was 64,5 Prozent aller Fälle entspricht. Von ihnen benötigten 551 psychologische Betreuung in insgesamt 2.041 angebotenen Sitzungen. Im Bereich der sozialen Betreuung gab es 301 Personen, die 517 Sitzungen benötigten. Im Laufe des Jahres wurden 70 Gruppenaktivitäten durchgeführt, die darauf abzielten, das Wohlbefinden der Patientinnen und ihrer Familienangehörigen zu verbessern.

Die Physiotherapeutinnen betreuten 379 Frauen und führten 2.385 Sitzungen durch, die meisten davon im Zusammenhang mit der Prävention von Lymphödemen und den Nebenwirkungen der Operation. Im Juni 2024 wurde der Ernährungsdienst eröffnet, der 45 Frauen betreute. Darüber hinaus wurden vom Hauptsitz in Málaga aus 720 Spenden oder Leihgaben von orthopädischen Hilfsmitteln wie Rollstühlen, verstellbaren Betten, Perücken, Turbanen, Brustprothesen oder Kissen für operierte Frauen getätigt.