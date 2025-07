Zwei Männer nach einer Verfolgungsjagd auf der A-7 in Málaga festgenommen

An der Ausfahrt Cerrado del Calderón konnte das Auto von mehreren Streifenwagen gestoppt werden.

Juan Cano Málaga Mittwoch, 2. Juli 2025

Die Guardia Civil hat am gestrigen Dienstag zwei Männer in Málaga nach einer Verfolgungsjagd auf der A-7 festgenommen. Eine Streife der Guardia Civil hatte bemerkt, dass die Männer mit ihrem Auto gefährliche Überholmanöver machten und sie deshalb zum Anhalten aufgefordert. Der Fahrer des Wagens trat jedoch aufs Gas und versuchte zu fliehen, woraufhin sich eine Verfolgungsjagd anschloss, die sich über vier bis fünf Kilometer erstreckte. Erst als das Auto an der Ausfahrt Cerrado de Calderón abfuhr, konntes es gestoppt werden, das es dort von mehren Streifenwagen erwartet wurde.

Nach der Identifizierung der beiden Männer, die anfangs nicht aus dem Auto aussteigen wollten, stellt es sich heraus, dass nach einem von ihnen von einem Gericht in Madrid mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Beide Männer wurden wegen Ungehorsams gegen die Staatsgewalt, des schweren Widerstands und des Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit festgenommen.