Zweiter Waldbrand in der Provinzhauptstadt Málaga in Folge, dieses Mal im Cerro de la Tortuga

Zweiter Waldbrand in der Provinzhauptstadt Málaga in Folge. Die Flammen sind an diesem Dienstag im Cerro de la Tortuga im Bezirk Bailén-Miraflores entstanden, und es wurden spezialisierte Löschkräfte zum Einsatzort entsandt.

Feuerwehrleute aus Málaga und Fachleute vom Brandschutzprogramm Plan Infoca, die zwei Gruppen von Waldbrandbekämpfern, einen Umweltbeauftragten und zwei Löschfahrzeuge eingesetzt haben, haben über ihre sozialen Netzwerke berichtet. Städtische Quellen haben ihrerseits erklärt, dass auch lokale Polizeikräfte in das Gebiet entsandt wurden.

Um 23.15 Uhr meldete Infoca, dass sich das Feuer günstig entwickelt und die Einsatzkräfte weiter in dem Gebiet arbeiten. Das Feuer wurde um 03.40 Uhr gelöscht, als die Feuerwehrleute feststellten, dass ein Wiederaufflammen ausgeschlossen war.

Am Montag war im Bezirk Palma-Palmilla ein Feuer ausgebrochen, genauer gesagt in Monte Coronado. Gegen sieben Uhr abends gingen bei der Notrufzentrale 112 mehr als hundert Anrufe ein, die auf die Flammen aufmerksam machten. Sie entwickelten sich jedoch günstig und konnten kurz vor zehn Uhr abends unter Kontrolle gebracht werden.